Derde vaccinatielocatie van Twente komt in regio Oldenzaal

Het vaccineren loopt in Twente op schema, zegt de GGD. Sinds maandag worden 85-plussers gevaccineerd en volgende week zijn de 80-plussers aan de buurt. Zij worden ingeënt in de vaccinatiestraat in Almelo.

Derde locatie

Naast de vaccinatielocaties in Almelo en Enschede, wordt er nu gekeken naar een derde 'prikplek'. "We zitten voor de eerstvolgende locatie te kijken naar het noordoostelijke deel van Twente, waarschijnlijk in de buurt van Oldenzaal", zegt Erik Maarsingh van de GGD Twente.

"De verwachting is dat we rond 1 maart die derde locatie hebben staan. We hebben dan voldoende capaciteit om al het vaccin dat binnenkomt, te geven aan mensen. Na 1 maart gaan we verder uitbreiden naar een vierde en mogelijk vijfde locatie."

De GGD over de nieuwe vaccinatielocatie:

Voorwaarden

Zo'n vaccinatielocatie moet volgens Maarsingh wel aan de nodige voorwaarden voldoen. "Het moet een goede plek zijn, waar mensen de auto kunnen parkeren, waar we voldoende vaccinatielijnen neer kunnen zetten en wat we ook snel genoeg kunnen organiseren."

Er zullen de komende maanden nog een aantal locaties bijkomen, zegt Maarsingh. "Zodat iedereen straks binnen twintig minuten bij een locatie zijn. Dat maakt ook de bereidheid om een vaccin te nemen groter. Het is belangrijk dat iedereen het vaccin neemt."

In de regio IJsselland heeft de GGD vaccinatielocaties in Zwolle en Hardenberg.