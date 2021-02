Nachtwerkers: wegwerker Mark repareert de A1 terwijl vrachtwagens langs razen

Mark Put is asfaltuitvoerder bij Heijmans. Samen met zijn collega's is hij tussen half tien 's avonds en vier uur in de ochtend bezig om de A1 bij Rijssen te repareren. De oprit richting Azelo is aan vervanging toe en daarom wordt er een nieuwe laag asfalt gelegd.



Midden in de nacht staan Mark en zijn collega's dus op een lege A1, maar heel erg vindt hij dat niet. "In de nacht werken is toch een andere dimensie. Je bent met een kleinere club en het is gezellig met elkaar. Het is dynamisch en spannend. We zeggen wel eens tegen elkaar: 'Asfalt gaat in je bloed zitten'. En dat klopt echt. Als je er eenmaal mee gewerkt hebt, laat het je nooit meer los."



Sinds de avondklok is het een stuk rustiger op de weg. Goed nieuws voor Mark en zijn collega's, want hierdoor is hun werk een stuk veiliger geworden. "Aanrijdgevaar is het grootste risico. Vooral rond half twee in de nacht als er vrachtwagens hard langs je rijden. Dan hoop je altijd maar dat de chauffeur goed wakker is en oplet."