Celstraf voor Syriëganger Victor D. uit Heeten is 'teleurstellende uitspraak maar wel één met een winstpunt'

Advocaat Levy verwacht dat bij haar cliënt Victor D. hetzelfde gevoel zal overheersen na de de uitspraak van vanmiddag. "Teleurstelling ook, absoluut", zegt ze.

Terroristische misdrijven

Het gerechtshof was duidelijk in de uitspraak. "De verdachte is in 2013 uitgereisd naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij de jihadistische groepering Jabhat Al-Nusra en dus bij een organisatie die als oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven." Volgens het hof heeft Jahbat Al-Nusra zich structureel schuldig gemaakt aan het plegen van 'bloedig angstaanjagend geweld en grove mensenrechtenschendingen'.

Mocht Victor D. vanuit Syrië, waar hij nu nog verblijft, terugkeren naar Nederland dan zal hij worden aangehouden. Bij de uitspraak heeft het hof vooral gekeken naar de televisie-interviews die D. de afgelopen jaren heeft gegeven en de berichten die hij zelf op Facebook heeft geplaatst. De geschreven berichten in de media zijn niet meegewogen, omdat het hof niet kan controleren of die geschreven berichten een correcte weergave zijn van wat D. heeft gezegd. Het hof verwijst daarbij naar een video die is gepubliceerd op 13 juli 2017.

"Teleurstellend", oordeelt de advocaat van D. "Wat teleurstellend is, is dat het hof er niet bij vertelt dat in het specifieke tv-videobericht mijn cliënt ook verklaart dat hij niet heeft deelgenomen en dat wordt daar in niet naar voren gebracht."

Cassatie een mogelijkheid

D. heeft twee weken de tijd om te beslissen of hij in cassatie gaat tegen de uitspraak van het hof. "Ik ga terug naar kantoor, het arrest heel goed bestuderen en dan met cliënt overleggen wat we gaan doen. Cassatie is zeker één van de mogelijkheden", zegt advocaat Mirjam Levy.