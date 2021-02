Textielindustrie Twente wordt weer toonaangevend in de wereld

Volgens Jan Mahy, verbonden aan Saxion als lector Sustainable & Functional Textiles, behoort de textielindustrie in de top vijf van meest vervuilende industrieën ter wereld. "Dat is vervuilender dan de scheepvaart en de luchtvaart bij elkaar", zegt Mahy.

Textiel hergebruiken

Op dit moment wordt ongeveer een derde van het weggegooide textiel hergebruikt. Dan moet je denken aan het opnieuw dragen of vermaken van kleding. "Maar ook hier komt een einde aan de levensduur, en dan wordt het vermalen tot vezels. Hiermee kun je hoogstens laagwaardige producten maken zoals isolatiemateriaal en onderdelen voor bijvoorbeeld hoedenplanken voor auto's", zegt Mahy.

"Wat we liever zien is dat we er kwalitatief hoogwaardige garen van kunnen maken waar we dan weer stoffen van kunnen weven. Dat proberen we in het nieuwe laboratorium te bewerkstelligen. De volgende stap is dan om het op een zodanige manier te kunnen produceren dat het ook op grote schaal toepasbaar is. Alleen dan kan het ook rendabel ingezet worden en concurreren", zegt Mahy.

Jan Mahy (Foto: Saxion)

TexPlus

Bij Frankenhuis in Haaksbergen wordt afgedankt textiel verwerkt tot vezels. Het bedrijf zit al zit sinds 1874 in de textiel. "We krijgen allerlei soorten textiel binnen. Van spijkerbroeken tot werkkleding en van matrassen tot tampons", zegt eigenaar en directrice Tich Vanduren.

Het bedrijf is één van de partners van TexPlus, een samenwerkingsverband van bedrijven, hogeschool Saxion en overheden. Samen willen ze Twente op de kaart zetten op het gebied van duurzaam textiel. "Het voordeel is dat we samen speciale apparatuur hebben gekocht die ze in het laboratorium van Saxion gebruiken. Als iedereen die zelf zou moeten aanschaffen zou dat veel te duur zijn", zegt Vanduren.

De opslag met gebruikt textiel bij Frankenhuis (Foto: RTV Oost)

Textile Valley

De bedrijven in de keten zijn geen concurrenten van elkaar. Iedereen heeft een eigen aandeel in de keten. Van inzameling, zoals Twente milieu, tot het verwerken van het materiaal tot vezels. En pilotfabriek Saxcell maakt van pulp nieuwe garen waar weer stoffen van geweven kunnen worden.

We zijn nog maar een paar jaar verwijderd van concurrerende gerecyclede doeken Tich Vanduren, directeur Frankenhuis

Texplus heeft als doel om van Twente een een soort 'Textile Valley' te maken waar alle textielbedrijven dicht bij elkaar zitten om elkaar sterker te maken en innovatie aan te jagen. "We hebben straks fysiek alle bedrijven met producten die binnen komen, gesorteerd worden, verwerkt worden of terugverkocht worden waar uiteindelijk een nieuw doek uitkomt, netjes gesponnen en geweven waar weer nieuwe kleding van gemaakt kan worden. En dat is al heel lang geleden dat dat gebeurde. En hier zijn we nog maar een paar jaar van verwijderd", zegt Vanduren.

Er is nog veel knowhow over de textielindustrie onder de Twentse bevolking Jan Mahy, voorzitter TexPlus

Knowhow

'Textile Valley' heeft nog meer voordelen. Op het gebied van werkgelegenheid is deze industrie een kans voor zowel lager- als hoger geschoolde mensen. In het sorteerproces zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed inzetbaar. Ook voor middelbaar opgeleide mensen zijn genoeg banen en aan de innovatiekant zijn hoger opgeleide mensen nodig.

Nu al zijn veel ex-studenten van Saxion werkzaam in de vernieuwde textielindustrie van Twente. "Bovendien is er nog veel knowhow aanwezig onder de Twentse bevolking over bijvoorbeeld het bedienen van de machines. Een groot voordeel", zegt Jan Mahy, tevens voorzitter van TexPlus.