Hoogwater: bewoners Fortmond vanaf zaterdag met de boot naar huis

Op een aantal plekken is de weg al deels ondergelopen, maar er kan nog over gereden worden. Omdat het waterpeil van de IJssel blijft stijgen neemt de gemeente het zekere voor het onzekere.

Het bootje voor de bewoners ligt al klaar. Erna van den Berg, een van de inwoners van Fortmond, wordt er niet warm of koud van. "We hebben dit hier in 1995 al eens meegemaakt. Toen was het nog veel extremer. Al sla ik nu wel alvast wat extra boodschappen in hoor!"

Erna van den Berg en Sander Habing (waterschap) over het hoogwater. (Tekst gaat verder onder de video)

'Kinderen sliepen ergens anders'

In 1995 stond het water tot in het huis van Van den Berg. "Langzaam kwam het water steeds dichterbij. Toen het uiteindelijk bij het huis kwam, moesten we ons koeien evacueren. Een hele operatie."

De brandweer moest er aan te pas komen om de koeien naar het vaste land te brengen. "Met een platte boot werden de koeien weggebracht. Sommige koeien werden er zelfs ziek van. Gelukkig konden wij onze koeien tijdelijk bij onze oom en tante laten grazen."

'Drukke tijden voor waterschap'

Waterschap Drents Overijsselse Delta probeert stijging te reguleren. Sander Habing: "Vanuit Duitsland komt veel water via de Rijn ons land in. Als er dan nog neerslag valt, extra water dus, houden we dat een tijdje vast. Om de IJssel niet te snel te laten stijgen, maar ook om de droogte in het voorjaar en de zomer tegen te gaan."

Daarnaast is het waterschap druk met het uitvoeren van controles. "Het zijn drukke dagen voor ons, maar wel heel leuk. We controleren de waterkeringen, peilen het water en bekijken de staat van de dijken."