Deze ijsmeesters van de ijsclub in Delden zijn er klaar voor: "Maar wel met een beperkt aantal schaatsers"

Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat er voor het laatst werd geschaatst op de natuurijsbaan in Delden. Volgens de ijsmeesters wordt het dan ook eens een keer tijd dat de leden gebruik kunnen maken van de baan. Ze hebben geluk, want volgende week zou dat weleens kunnen gebeuren. Al ligt er nog één gevaar op de loer: sneeuw.

Volgens Rob Nijland kan dat een probleem zijn. "Dan is het een verloren zaak", zegt hij.

De heren hebben goede hoop dat er volgende week gewoon geschaatst kan worden. Maar in zo'n tijd met corona wordt het anders dan normaal. "Dat is jammer, want je wil eigenlijk dat er veel mensen komen. Dat gaat nu niet en het schaatsen is ook alleen voor de leden. Zij hebben al die tijd betaald en daar doen we het voor", vertelt Nijland.

En allemaal tegelijkertijd in groepen schaatsen? Ook dat is niet mogelijk en dat alles voelt gek voor de ijsmeesters. "Er gelden speciale richtlijnen, het gaat er echt heel anders uitzien".