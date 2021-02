GA Eagles probeert knop om te zetten na emotionele week: "Weer druk maken om een bal die uit is"

Go Ahead Eagles gaat morgen proberen om de draad weer op te pakken na een emotionele week. Maandag werd bekend dat het zoontje van doelman Mitchel Michaelis was overleden. Een dag later moest Go Ahead aantreden tegen FC Volendam, maar de aangeslagen ploeg was er met de gedachten totaal niet bij en leed de eerste nederlaag na de winterstop: 1-3.

De selectie is deze week op bezoek geweest bij Michaelis om hun doelman te steunen in deze zwarte periode. "Dat kun je je bijna niet voorstellen. Dat is natuurlijk zwaar, maar we wilden er graag als ploeg zijn voor Mitchel", zegt trainer Kees van Wonderen. "Hem een hart onder de riem steken, ons medeleven laten blijken. Dat hebben we gedaan en dat heeft hem ook goed gedaan. Het heeft ons als groep ook gesterkt. Het is een groep die wat voor elkaar over heeft en achter elkaar gaat staan."

Niet relativeren

En daarna probeerde Van Wonderen om - hoe moeilijk het ook is - de focus weer op het voetbal te krijgen. "Ik weet niet of zoiets dagen duurt of weken. Maar het heeft tijd nodig voor je het van je af kunt zetten en je niet te veel relativeert. Je moet je weer druk kunnen maken om een bal die uit is of om een beslissing van de scheidsrechter. Als je emotie kunt tonen in de wedstrijd, dan kun je weer verder. Als dat niet zo is, dan ben je ook niet in staat om optimaal te presteren en daar moeten we zo snel mogelijk van af."

Droste geblesseerd

Van Wonderen, die vrijdag geen beroep kan doen op Wout Droste (knie), treft morgen de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie. "Eindhoven is een ploeg die het moet hebben het collectief en er veel energie in stopt. Ze hebben momenteel veel blessures. We moeten afwachten hoe zij morgen op het veld gaan staan, want in de laatste wedstrijd zijn er ook weer wat spelers weggevallen. Maar het belangrijkste zal zijn hoe we zelf voor de dag komen. Of we in staat zijn om van ons af te zetten wat we hebben meegemaakt en of we weer vrijuit de wedstrijd kunnen spelen."

Radio Oost

Het duel in Eindhoven begint morgen om 18.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.