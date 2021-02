Grote opkomst voor afscheid geliefde verkeersregelaar Freddy Korte in Almelo

Freddy Korte was eigenaar van Verkeersmanagement Oost Nederland (VMON). Bij VMON worden mensen opgeleid tot verkeersregelaars en ook ingezet als verkeersregelaar. Freddy was degene die nieuwe verkeersregelaars opleidde.

Auto's verzamelen zich voor het afscheid (Foto: Caner Mert)

"Freddy was een zacht en aardig persoon", zegt één van de vrouwen die door hem is opgeleid. "Als iemand zijn hulp nodig had was hij altijd bereid om te helpen. Ik had erg veel moeite om mijn verkeersregelaars-pas te halen, maar hij hielp mij er heel veel bij waardoor ik hem uiteindelijk heb gehaald."

Freddy was verkeersregelaar voor veel grote evenementen in Almelo, zoals de Sinterklaastocht en de jaarlijkse wielerronde in Almelo. Zijn vader is ook verkeersregelaar. "Het vak zit in de familie, want ik en zijn twee zoons zijn ook verkeersregelaar. Zoals je kan zien aan de opkomt is Freddy een heel geliefd persoon in Almelo. Als hij naar zijn werk reed en een gestrande auto zag, dan zette hij de zwaailichten aan en reed ernaartoe om te helpen."

De vader van Freddy bij de motor van zijn zoon (Foto: Caner Mert)

Om zes uur vanavond, nadat de verkeersregelaars alle auto’s op de juiste plek hadden gezet, gingen de zwaailichten en alarmlichten van alle auto’s op de parkeerplaats aan. De familie stond naast de overbrengauto, waarna de vader van Freddy op de motor van zijn zoon de stoet leidde naar de begraafplaats aan de Twentelaan.