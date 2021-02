Festivals openen kaartverkoop, Veiligheidsregio Twente waarschuwt: "Wacht nog even"

Of we in september weer kunnen 'festivallen' is nog onzeker (Foto: Getty Images)

Nu al een evenement of festival plannen kan te voorbarig zijn. Die waarschuwing doet de Veiligheidsregio Twente, nadat er afgelopen week voor meerdere festivals een run op de kaartverkoop ontstond. "Wacht nog even", is de oproep van de veiligheidsregio aan festivalorganisatoren.

Een septembereditie van het Carnaval in Albergen en een najaarseditie van ApresSki Met Mie op Het Hulsbeek in Oldenzaal; voor beide evenementen liep de kaartverkoop afgelopen week storm.

De Veiligheidsregio Twente vindt het naar eigen zeggen nog te vroeg om nu al evenementen aan te kondigen, ook al vinden ze pas na de zomer plaats. "Wees voorzichtig, wacht nog even af en kijk even hoe de vlag erbij hangt als we anderhalve maand verder zijn", zegt Patrick Welman, burgemeester van Oldenzaal en lid van de Veiligheidsregio Twente.

'Te voorbarig'

"Ik snap dat ondernemers perspectief willen", zegt Welman. "Ik snap ook dat mensen in Twente en daarbuiten graag weer wat te doen willen hebben, dus ook naar een festival of evenement toe willen gaan. Maar daar hoort wel bij dat het afhankelijk is van de situatie op dat moment of het evenement plaats kan vinden. Ik vraag me af of het verstandig is om nu al met de organisatie te starten. Het kan te voorbarig zijn."

Festivalorganisator Tom Leuveld van ApresSki Met Mie wil niet langer wachten. "We kunnen blijven wachten totdat de hele evenementenmarkt de nek is omgedraaid, of we gaan mensen weer perspectief bieden", aldus Leuveld, die al vijftien jaar evenementen in de regio Twente organiseert.

Hij belooft dat mensen al hun geld terugkrijgen als het evenement in september toch niet door kan gaan.