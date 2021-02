Carnavalsverenigingen in Raalte werken aan online feestjes: "Beetje leven in de brouwerij"

Een beetje onwennig zet Prins Carnaval Rob Hollegien van Sallands Zotten zijn blauwe steek met veer weer op. Niet om het feestgedruis in te gaan, maar voor de opnames van een filmpje: "Toen ik mijn pak aantrok kreeg ik wel weer zin in een paar dagen feest, maar ja, het is wel anders dan anders".

Sleuteloverdracht

"Gemeente Raalte zonder carnaval bestaat niet", zegt Lyon Hutten resoluut. Hij kwam als voorzitter van de gezamenlijke carnavalsverenigingen in de gemeente Raalte met het idee voor een filmpje: "We gaan de sleuteloverdracht filmen. Normaal krijgt één verenging de sleutel van de burgemeester, en is daarmee symbolisch even de baas in de stad. Maar in deze moeilijke tijd zetten we alle verengingen in het zonnetje en krijgen ze in beeld allemaal de sleutel".

Het filmpje met de ludieke sleuteloverdracht is vrijdagochtend bij de start van het carnavalsfeest tegelijk te zien op de websites van alle zeven carnavalsverenigingen in de gemeente Raalte.

Een filmploeg legt de sleuteloverdracht vast (Foto: RTV Oost)

In de huiskamer

De carnavalsverenigingen hebben nog meer activiteiten om -geheel coronaproof- toch een beetje het carnavalsgevoel te krijgen, vertelt Lyon Hutten: "Een beetje leven in de brouwerij, we moeten niet stil gaan zitten. Carnaval verbindt elkaar, het is ook elkaar ondersteunen. Daarom gaan we bijvoorbeeld langs de deur bij ouderen en andere mensen die het moeilijk hebben. Maar de polonaise, die moet dit jaar in je eigen huiskamer met je eigen gezin".

Ook aan de kinderen is gedacht; er komt een online kindercarnaval met onder meer een deejay en verkleedwedstrijd . Ook die kunnen dus in de huiskamer het feestje meevieren.