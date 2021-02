Spullen brengen naar de kringloop? Het kan weer in Zwolle, Ommen, Hasselt, Dalfsen en Staphorst

De spullen die niet in de winkels kunnen blijven worden opgeslagen in Staphorst. Dat gebeurt in een loods achter kringloopwinkel Noggus & Noggus. De oproep om niets meer naar de kringloopwinkels te brengen is ingetrokken.

Te veel

Sinds de eerste lockdown van afgelopen voorjaar werden de kringloopwinkels overspoeld met goederen. Veel mensen die thuis moesten blijven grepen die periode aan om eens goed op te ruimen. Er werd zoveel naar de kringloop gebracht dat de winkels en de magazijnen uitpuilden. Tijdens de tweede lockdown werd de situatie alleen nog maar erger, omdat de winkels gesloten zijn en niets kan worden verkocht. Goederen brengen mag volgens de regels nog wel.

Samenwerken

Stichting Kringloop Zwolle en Noggus & Noggus werken nauw samen. Het zijn twee afzonderlijke kringloopbedrijven met dezelfde directie en dezelfde staf. De grote loods in Staphorst wordt door beide kringloopbedrijven gebruikt en is opnieuw ingedeeld. Daardoor is er meer ruimte om goederen tijdelijk op te slaan. Op dit moment worden er in de loods stellages gebouwd, waardoor de spullen veel beter geordend kunnen worden. De in Zwolle ingebrachte spullen blijven wel gescheiden van de rest. Deze goederen gaan uiteindelijk ook weer terug naar de Zwolse winkels.

Doorgewerkt

De vrijwilligers van de kringloopwinkels hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er zijn veel spullen gesorteerd. En dat wat niet verkocht kan worden is uit elkaar gehaald en klaargemaakt voor recyclingbedrijven. Ook in de winkels is alles geordend en gesorteerd. Het wachten is op het moment dat de winkels weer open mogen. Een deel van de voorraad wordt inmiddels verkocht via Marktplaats.

Waar naartoe?

Stichting Kringloop Zwolle heeft twee winkels. Goederen kunnen alleen naar de winkel aan de Nieuwe Deventerweg worden gebracht. Vanuit daar gaat het op transport naar Staphorst. De vestiging aan de Nieuwe Veerallee blijft geheel dicht. Ook bij de vestigingen van Noggus & Noggus in Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hasselt kunnen goederen worden gebracht.