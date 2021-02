Sneeuwupdate Overijssel: "Geen speldenprik, maar het serieuze winterwerk"

"Dit is geen speldenprikje meer, maar het serieuze winterwerk", zei Martin Bosch vanmorgen in het radioprogramma KlaarWakker, waarin hij vooruitblikt op het komende weekend. "Ik ben benieuwd hoe het uit gaat pakken."

Maar een blik op de verwachtingskaarten is eigenlijk wel voldoende voor de weerman. "Dan zie je dat er wel wat aan de hand is." Om vervolgens uit te leggen hoe een hogedrukgebied in Scandinavië en een lagedrukgebied in onze omgeving strijd met elkaar voeren. Het hogedrukgebied gaat winnen. De luisteraar weet voldoende: het gaat sneeuwen en het wordt flink koud.

We verwachten grote drukte Ine Nijveld, boswachter Sallandse Heuvelrug

Boswachters in Overijssel kijken intussen ook met spanning uit naar komend weekend. Ine Nijveld, boswachter op de Sallandse Heuvelrug, roept mensen op vooral niet de Sallandse Heuvelrug in te trekken. "We verwachten grote drukte", zegt Nijveld. En dat is niet handig. Nog los van het gevaar dat sneeuw op takken van bomen met zich meebrengt, is er gewoon niet genoeg parkeercapaciteit. Een probleem dat de laatste tijd natuurlijk ook al speelt rond corona."

Sneeuwduinen

Nijveld krijgt bijval van haar collega Egbert Beens, boswachter in Nationaal Park Weerribben Wieden. Ook hij ziet mensen zondag liever niet de weg op gaan. "Dat is niet slim", stelt hij wijzend op de gladheid op de weg en de mogelijkheid van het ontstaan van sneeuwduinen door de wind. "Je weet natuurlijk niet waar het valt en hoeveel er gaat vallen."

Beens heeft al wel voor hetere vuren gestaan. Hij verwijst naar de winter van 1979, de zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm ooit in Nederland. Die storm hield maar liefst negentig uur aan en er ontstonden sneeuwduinen van drie tot zes meter.

Platte daken moeten voldoen aan het bouwbesluit, bedrijfspanden horen het te houden Ton Kamp, gemeente Enschede

Siberische toestanden

Ook woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede haalt herinneringen op aan 1979. "Ik woonde toen nog in Groningen. Toen ik de voordeur opende, lag er anderhalve meter sneeuw." Zo gek zal het echt niet worden, komend weekend.

Weerman Bosch voorspelt dat maximaal twintig centimeter kan vallen. Die 'Siberische toestanden' zijn voor de gemeente Enschede wel aanleiding om tijdelijke voorzieningen zoals tenten en coronateststraten te inventariseren. "We hebben contact gezocht met de Universiteit Twente." Op die locatie staat een grote feesttent die is ingericht als teststraat.

De priklocatie op het terrein van de Universiteit Twente is al tot februari vol (Foto: RTV Oost)

Kamp maakt zich weinig zorgen over platte daken van grote gebouwen in de gemeente. Kunnen die de sneeuwlast dragen? "Platte daken moeten voldoen aan het bouwbesluit. Bedrijfspanden horen het te houden."

In Zwolle kan vaccineren gewoon lekker binnen, meldt GGD IJsselland. Mensen hoeven ook niet in het winterse weer buiten te wachten.

Kijk omhoog

Ook in de natuur kan het gewicht van de sneeuw problemen veroorzaken. Boswachter Egbert Beens adviseert mensen die toch de natuur in willen trekken om regelmatig omhoog te kijken of de takken van bomen het gewicht kunnen houden. "Als er veel wind staat en er is stuifsneeuw gevallen, waait de sneeuw wel van de bomen", verwacht hij. Maar hij erkent dat takken onder het gewicht van de sneeuw kunnen bezwijken.

Overlast sluit ik niet uit. Winterweer zijn we niet meer gewend Weerman Martin Bosch

Het simpelste advies is wat hem betreft gewoon thuisblijven of in de eigen omgeving op pad te gaan. "Dat ziet er ook heel anders uit als er sneeuw ligt."

IJzel en gladheid

Wie nu naar buiten kijkt, kan het zich nog nauwelijks voorstellen, dat de buitenwereld zaterdag in de loop van de avond wit zal kleuren. De weerman: "Eerst krijgen we nog regen. Omdat het gevroren heeft kan dat leiden tot ijzel en gladheid. De sneeuwval wordt behoorlijk heftig in de loop van de nacht."

En dan wordt die temperatuur ook nog wel iets om in de gaten te houden. En zeker de gevoelstemperatuur. Het gaat dit weekend nog niet zo hard vriezen, maar de gevoelstemperatuur ligt rond de -20 graden. "We gaan een week de winter in en overlast sluit ik niet uit. Winterweer zijn we niet meer gewend."

De flinke sneeuwval in Overijssel zal zondag mooie plaatjes opleveren van natuur en winterpret in de provincie. Wil jij de foto's en video's die je gaat maken delen? Stuur ze dan naar nieuws@rtvoost.nl.