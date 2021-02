Provincie Overijssel wil tóch in gesprek over de komst van de wolf

Provincie wil gesprek over de wolf (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel wil toch in gesprek met betrokkenen over de wolf. "We constateren de emotie", laat hij via een woordvoerder weten.

Dat gesprek zou dan gevoerd moeten worden met landbouworganisatie LTO en Landschap Overijssel. "Een enkele wolf is geen reden om het beleid om te gaan gooien. Maar we kunnen wel vast het gesprek aangaan."

Nog geen wolf in Overijssel

Vorige maand liet de provincie nog weten vast te houden aan het bestaande beleid, ondanks de roep om meer maatregelen. Dat er, zoals in andere provincies, geen wolvencommissie komt, ligt aan het eenvoudige feit dat zich nog geen wolf gevestigd heeft in de provincie. "Dat neemt niet weg dat we niet al actie kunnen ondernemen. Door met betrokkenen te gaan praten."

Volgens de woordvoerder van de provincie worden in Nederland meer schapen door honden verwond of doodgebeten dan door wolven. "In de gesprekken moet duidelijk worden wat we zouden kunnen veranderen als daar aanleiding voor is."

Voor een podcast van RTV Oost ging verslaggever Roelof Westerhof op zoek naar de wolf in Overijssel. 'Welkom wolf' beluister je via rtvoost.nl/podcast.