Excelsior'31 haalt voormalig prof Siebe Schets

Excelsior'31 heeft zich voor komend seizoen versterkt met aanvaller Siebe Schets. De voormalig prof komt over van GOES en tekent voor een jaar in Rijssen.

Schets speelde in de jeugd van Feyenoord en FC Twente. Die laatste club verhuurde hem in het seizoen 2017-2018 aan Go Ahead Eagles. Daar speelde hij vooral voor de beloften, maar kwam hij ook tot drie duels in het eerste elftal. Daarin scoorde hij één keer. Daarna trok Schets naar FC Dordrecht en speelde hij nog bij Kozakken Boys.

Terug naar het oosten

"Sinds kort woon ik in Denekamp en ik heb een baan gevonden in Hengelo. Mede doordat mijn vriendin uit Enschede komt en ik veel vrienden heb hier in de buurt, was de keuze om terug te gaan naar het oosten niet zo moeilijk. Ik wil nog steeds op een zo hoog mogelijk niveau voetballen en ik ben blij dat ik die kans krijg bij Excelsior’31 in de Derde Divisie", zegt Schets over zijn keuze voor Excelsior.

Ervaring in profvoetbal

Harry Beltman van de technische commissie van Excelsior is blij dat Schets voor zijn club heeft gekozen: "We waren op zoek naar een aanvaller, die ook op de flanken uit de voeten kan. Met Siebe hebben we een speler aan de selectie toegevoegd die een goede opleiding heeft gehad, ervaring heeft in het profvoetbal, sterk aan de bal is, scorend vermogen heeft en op alle posities voorin uit de voeten kan."