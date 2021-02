Studenten van Saxion passen op kinderen van medewerkers: "Zo'n 70 studenten hebben zich aangemeld"

Paulien Olde Bijvank is een van die medewerkers die dankbaar gebruik maakt van de oppasservice. Haar twee dochters zijn aan het knutselen aan de keukentafel waar zij ook aan probeert te werken. Volgens Paulien is het lastig om aandacht te geven aan haar kinderen en tegelijkertijd met werk bezig te zijn. "Ik heb weleens meegemaakt dat een van mijn dochters binnenloopt, terwijl ik online les aan het geven ben", vertelt ze.

Daarom reageerde ze meteen op de oproep van haar werk om een student als oppas te krijgen. Al snel werd het gezin gekoppeld aan Julia Lutke Schipholt en zij neemt veel werk uit handen van de twee werkende ouders. "We hebben net kennis gemaakt met elkaar. Ik ben erg blij met haar en mijn kinderen ook", aldus Paulien.

Ook Julia is blij met haar oppaskinderen. "Het zijn hele leuke meiden en we zijn gezellig aan het knutselen. Ik doe zelf ook de PABO en vind het leuk om met kinderen te werken. Ik denk dat het een mooie verrijking is van mijn opleiding."

Veel aanmeldingen

Julia is niet de enige student die de komende tijd op de kinderen van medewerkers van de school gaat oppassen. Volgens initiatiefnemer Irene Rispens hebben zo'n 70 studenten zich aangemeld en 35 medewerkers zijn uiteindelijk aan een student gekoppeld. "We merken dat heel veel medewerkers hun werk willen voortzetten en bij studenten merken we dat ze graag een bijbaantje willen. Zo is het idee eigenlijk ontstaan", zegt Rispens.

Een mooie bijkomstigheid is ook dat de medewerkers een deel van de kosten kunnen declareren bij de school. "We hebben gezegd dat we dit tot de voorjaarsvakantie doen om de dringende nood te verlichten."