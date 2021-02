Nabestaanden van vermoorde 'Dikke Lauwie' uit Deventer over verdachte weduwe: "Ze is een wolf in schaapskleren"

Nabestaanden van de vermoorde kampbewoner 'Dikke Lauwie' uit Deventer hebben tijdens het strafproces in hoger beroep keihard uitgehaald naar de verdachte weduwe. Volgens het Openbaar Ministerie heeft zij haar levenspartner Lauwie in zijn slaap doodgeschoten. De nabestaanden zeggen: "Ze is een wolf in schaapskleren. We vrezen de dag dat ze vrijkomt." Lauwie werd in 2017 met vier kogels doodgeschoten in zijn eigen woonwagen.

Twee nabestaanden lieten vandaag een verklaring voorlezen door hun advocaat. Het gaat om de zoon en broer van het slachtoffer. Ze vinden het verschrikkelijk dat de weduwe haar verantwoordelijkheid niet neemt voor de daad en dat ze probeert om onder haar straf uit te komen. "Ze maakt Lauwie zwart, door te zeggen dat 'ie haar jarenlang heeft mishandeld. Maar het is andersom. Ze heeft hem zelfs eens gestoken."

Liquidatie

Met de straf die de rechtbank haar in 2018 oplegde, 12 jaar cel, is ze goed weggekomen, zeggen de nabestaanden. "Je hebt hem gewoon geliquideerd. Hij had geen schijn van kans. We willen dat ze nooit meer vrijkomt, alleen dan krijgen we rust."

Volgens het OM had de weduwe maar één doel, de man moest dood. "Drie kogels in de borst en één in het hoofd." Volgens de aanklager lag het slachtoffer te slapen, terwijl de vrouw de kogels afvuurde. "Ze is uiterst koelbloedig en berekenend te werk gegaan. Ze is rustig naar de keuken gelopen, heeft het wapen gepakt en van dichtbij geschoten."

Mishandeling

Zelf geeft de vrouw aan dat ze Lauwie in een soort waas heeft doodgeschoten. Ze zegt dat ze jarenlang stelselmatig door het slachtoffer is mishandeld. Ook die fatale nacht hadden ze ruzie, waarbij ze naar eigen zeggen een pistool tegen het hoofd kreeg gezet. "Dat was de druppel." Hoe vaak ze heeft geschoten, zegt ze niet meer te weten. "Ik dacht twee keer, maar kennelijk vier."

Volgens psychisch deskundigen vertoont de weduwe tekenen van het Battered Woman Syndrom. Dat is een term die gebruikt wordt om een vrouw te omschrijven die herhaaldelijk lichamelijk en geestelijk mishandeld is. "Hij heeft me wel twintig keer bedreigd met een vuurwapen", zegt de weduwe. Haar advocaten doen dan ook een beroep op psychische overmacht en willen dat haar geen straf wordt opgelegd..

Echter, getuigen verklaren dat ze nooit hebben gezien dat de weduwe is mishandeld door Lauwie. Hoogstens hebben ze van de verdachte zelf wel eens gehoord dat hij haar zou hebben geslagen.

Moordplan

Volgens de weduwe was het niet haar bedoeling om Lauwie dood te schieten. "Ik wilde hem alleen bang maken. Ik dacht dat het schampschoten waren." Ze ontkent dat er sprake was van een vooropgezet plan. "Dan had ik alle sporen wel gewist en geen hulp gezocht."

Ze appte na de fatale schoten met familieleden. Die geloofden niet dat Lauwie echt was doodgeschoten. Omdat het 1 april was, dachten ze aan een grap. Pas toen de weduwe hen foto's stuurde, kwamen ze naar de woonwagen en waarschuwden ze de politie.

Strafeis

Het OM denkt wel dat de vrouw een plan had bedacht om Lauwie om te brengen. "Het slachtoffer was een slaapmiddel toegediend en om het handvat van de revolver was een plastic zakje gedaan, om geen sporen achter te laten. Het gaat om een geraffineerde moord." Tegen de weduwe is 14 jaar gevangenisstraf geëist.

Het gerechtshof maakt over twee weken haar beslissing bekend.