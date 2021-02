IJsbaan Haaksbergen blijft dicht, ondanks aangekondigde vorstperiode

Het besluit was voor kerst al genomen en er komt geen verandering in. De ijsbaan in Haaksbergen is en blijft vanwege corona dicht dit seizoen.

Normaal gesproken zou de koorts hoog oplaaien nu er een vorstperiode is aangekondigd. De leden van de commissie EMON (Eerste Marathon Op Natuurijs), onderdeel van de Haaksbergse ijsvereniging IJSCH, zouden elk hun eigen draaiboek uit de kast halen en zich sterk maken voor mogelijk weer eens een eerste nationale marathon op natuurijs. Nu dus niks van dat alles.

'Heel erg veel publiek'

"Er ligt niet eens water op de baan", vertelt Tonnie Lenderink, voorzitter van de baancommissie. Tientallen keren heeft hij de afgelopen jaren al voor evenzovele lenzen met een boormachine gemeten hoe dik het ijs was. "Als wij ijs krijgen, komt er heel erg veel publiek. Dat is in de coronatijd onverantwoord."

De Groningse IJsvereniging Bedum mocht zich gisteren zelfs verheugen in een bezoek van het NOS-journaal. De baan gaat beperkt open; 's middag 200 tot 500 kinderen, 's avonds maximaal 200 volwassenen. Ook bij Noordlaren werd gezegd dat het dit jaar mogelijk toch geprobeerd zou worden.

'Niet aan denken'

In Haaksbergen dus niet. "Ik ben zelf 68", zegt Lenderink. "Ik moet er niet aan denken dat ik bij de ijsbaan corona op zou lopen. En wat als het ergens in Haaksbergen uitbreekt omdat iemand bij de ijsbaan is geweest? Dat moet je toch absoluut niet aan denken."

Vergeleken met andere ijsbanen is die in Haaksbergen ook nog eens vrij klein, met een oppervlakte van 6.000 vierkante meter. "Je wilt niet als politieagent optreden om de mensen goed in de gaten te houden. We hebben het besluit met pijn in het hart genomen, maar het is niet anders."