Mike Willems vindt Verbeek interessant profiel hebben, maar er zijn nog vier kandidaten voor trainerspost Zwolle

Technisch manager Mike Willems: "Ik ga niet verder op namen in. Gertjan is bij Adriaan Visser thuis geweest, dus daar wil ik het ook bij laten. Gertjan wilde dat graag kunnen zeggen als ernaar gevraagd werd. Wij hebben gezegd, dan moet je dat doen. Dan bevestigen wij dat gewoon. Maar de rest gaan we niet aan de grote klok hangen.

Interessant profiel

Verbeek is zeker een optie voor Willems: "Ik vind Gertjan een interessant profiel hebben. Hij komt uit de regio, hij past graag jeugd in een eerste elftal toe. En ik kende hem helemaal niet. Hij is van buiten gekomen, dus niet van Adriaan Visser of mij, maar van andere vijf mensen die de gesprekken voeren. Dus we gaan gewoon met hem in gesprek, want we kennen hem helemaal niet en dat was een goed gesprek."

Adriaan Visser

Adriaan Visser zit dus ook bij de gesprekken, terwijl de voorzitter zijn vertrek heeft aangekondigd. Willems vindt zijn aanwezigheid niet vreemd: "Hij loopt hier al twaalf jaar, ik vind het helemaal niet gek. Ik vind de vraag ook gek dat hij daarbij betrokken is, want hij loopt hier nog tot september, oktober. En met Adriaan zitten er nog drie mensen in dat groepje. Uiteindelijk ligt de beslissing bij mij. Dat vindt Adriaan ook zo. Maar dat hij zich er nog mee bemoeit en hij die gesprekken voert, vind ik helemaal niet raar."

Tevreden over transferperiode

Dan naar de spelersgroep. Willems heeft een drukke transferperiode achter de rug en kijkt er met een goed gevoel op terug. "Ik ben heel erg tevreden omdat we in de zomer bewust gewacht hebben met het zoeken naar een buitenspeler, omdat het gewoon niet lukte. Niet de juiste. Toen hebben we besproken om in de winterstop opnieuw te kijken. Die hadden we vrij snel, met Virgil Misidjan."

"Slobodan Tedic raakte geblesseerd met een klaplong, daar hebben we Thomas Buitink voor kunnen halen en uiteindelijk kwam Benson Manuel ook nog. We moesten natuurlijk wel minimaal één speler proberen te verhuren, dat is met Clint Leemans gelukt en uiteindelijk is Michael Zetterer nog weggegaan. Dus uiteindelijk hebben we aardig wat gedaan. Daar ben ik zeer tevreden over."

Klimmen

"Als we ergens rond plek elf, twaalf uitkomen, doen we het volgens mij goed dit seizoen. We staan nu ook te laag. Maar voordat ik ga zeggen dat we hoger moeten eindigen en de ploegen onder ons minder zijn, dat is niet zo, anders hadden we daar niet gestaan. Maar ik denk dat we met deze drie voorhoedespelers wel dusdanig veel kwaliteit hebben dat we wel iets kunnen klimmen", sluit de technisch manager af.