Twentse thuiszorgmedewerkers krijgen hun zin na protest tegen latere vaccinatie

Thuiszorgmedewerkers protesteerden vanmiddag bij zorgkantoor Accent in Almelo. Ze waren boos dat de Gezondheidsraad het kabinet heeft geadviseerd om de vaccinatie voor wijkverpleegkundigen naar achteren te schuiven, om zo de groep ouderen van 60 tot 65 jaar voorrang te geven. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet dit advies niet overneemt.

Linda Smudde (Carrint Reggeland) en Ellen Nijhuis (Zorgaccent) zijn werkzaam in de thuiszorg. De twee maakten een hart van witte jassen op een veld om te benadrukken hoe belangrijk het vaccineren voor hen is. Smudde: "Wij zijn nog niet gevaccineerd en hopen dat het heel snel gebeurt. We stonden al een hele tijd vooraan in de rij."

Op het moment van de actie was er volgens de twee ook nog eens geen vooruitzicht wanneer de thuiszorgmedewerkers aan de beurt zijn. "Ik zou niet weten wanneer wij gevaccineerd worden", zegt Nijhuis. "Straks zijn eerst de leraren aan de beurt, omdat die iets harder schreeuwen. Wij kunnen niet schreeuwen. Wij doen gewoon wat we moeten doen: werken. Zij gaan dus allemaal voor en wij zitten daar maar te wachten tot we een keer gevaccineerd kunnen worden."

Risico

Nijhuis benadrukt wat het risico is zolang ze nog geen prik heeft gehad. "Dat betekent dat we niet volledig beschermd zijn en dat we risico lopen. En dat we mogelijk de zorg niet kunnen leveren, waardoor mensen dus gewoon geen zorg meer krijgen in hun thuissituatie. En dat kan echt niet, want heel veel mensen zijn erg afhankelijk van ons. Die kunnen niet zonder zorg. Het betekent ook dat ziekenhuizen mensen niet naar huis kunnen sturen, omdat wij hen daar de zorg niet kunnen geven."

Smudde: "De nood is hoog. Dat merken we ook bij collega's in onze teams. Vandaar dat we deze actie hebben gestart en we hopen op deze manier toch enige indruk te maken."

De Jonge geeft duidelijkheid

Of de actie van het tweetal er iets aan bijgedragen heeft, is de vraag, maar later op de middag kwam demissionair minister Hugo de Jonge met nieuws voor de wijkverpleegkundigen. Het kabinet laat namelijk zowel de 60- tot 65-jarigen als de verpleegkundigen in de langdurige zorg als eerste vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Daarmee wordt dus afgeweken van het advies van de Gezondheidsraad, dat gisteren adviseerde met alleen de eerste groep te beginnen.

De Jonge van Volksgezondheid spreekt van een "lastige keuze", maar vindt dat er een te groot risico wordt genomen als het personeel in de wijkverpleging, gehandicaptenzorg en verpleeghuizen moeten wachten op een inentingen. Volgende week wordt de eerste AstraZeneca-prik gezet.