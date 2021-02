Overijsselse ziekenhuizen zijn voorbereid op sneeuwval: "Wij zijn in staat snel op te schalen"

Een rondgang langs een aantal ziekenhuizen in Overijssel leert dat ziekenhuizen zich niet heel veel zorgen maken over de gevolgen van de sneeuwval. "We zijn voorbereid op alle mensen die spoedeisende hulp nodig hebben. We weten dat er sneeuw en ijs aankomt, maar we hebben verder niets paraat staan", meldt een woordvoerder van ziekenhuis Isala in Zwolle. "Mocht het nodig zijn, dan zijn wij in staat om snel op te schalen."

Hoewel het al weer een tijdje geleden is, wijst de woordvoerder erop dat het niet de eerste keer is dat het ziekenhuis te maken krijgt met winterse omstandigheden, zoals die dit weekend verwacht worden. In eerdere winters had het ziekenhuis een gipsstraat waar mensen met botbreuken snel geholpen konden worden.

Opschaling afhankelijk van letsel

Ook het Medisch Spectrum Twente (MST) neemt geen speciale maatregelen. "Wij zijn altijd voorbereid op extra toestroom van patiënten. We kunnen altijd opschalen als het moet. Afhankelijk van het letsel schakelen we bij. Als er veel botbreuken zijn, dan laten we een extra gipsverbandmeester komen. Is er veel hoofdletsel, dan roepen we daar een specialist bij."

Wij zijn altijd voorbereid op extra toestroom van patiënten Woordvoerder ziekenhuis MST in Enschede

Een woordvoerder van ziekenhuis ZGT in Hengelo en Almelo meldt dat de weersverwachtingen de komende dagen goed in de gaten worden gehouden. "We bereiden ons daar op voor. Mocht er dan een sterke toename zijn van patiënten met botbreuken of anderszins, dan zijn wij daar op voorbereid en kan er snel worden opgeschaald."

'Geniet van de sneeuw'

Het Deventer Ziekenhuis plant dit weekend vooralsnog geen extra personeel in op de Spoedeisende Eerste Hulp. "Als het nodig is, kunnen we natuurlijk altijd nog extra mensen oproepen", verklaart een woordvoerder. Maar het ziekenhuis hoopt dat het niet nodig is.

"Als iedereen de coronamaatregelen opvolgt en met de avondklok binnenblijft, verwachten we dat we de zorg aankunnen. Wat wij vooral hopen is dat iedereen geniet van sneeuw. En dat als mensen onverhoopt toch de weg op moeten, ze voorzichtig zullen zijn."

Twente Milieu

Twente Milieu bereidt zich intussen voor op een extreem druk weekend. Zaterdagavond al zullen de eerste strooiwagens de weg op gaan. Er zal worden gestrooid met als doel de overlast door de sneeuw zoveel mogelijk te beperken.

Het kan best een probleem worden om de sneeuw weg te krijgen Woordvoerder van Twente Milieu

Het strooien zal de hele nacht doorgaan, verwacht een medewerker. Ook zondag zullen strooiwagens de weg op gaan. "Maar het kan best een probleem worden om de sneeuw weg te krijgen, dus we zullen ook ander materieel inzetten."

De prioriteit ligt bij het sneeuw- en ijsvrij houden van invalswegen, zodat stad en dorp te bereiken zijn. Met name ook voor de hulpdiensten. "Als het mogelijk is, doen we er alles aan om ook de overige wegen, straten en fietspaden veilig begaanbaar te maken", meldt Twente Milieu.

Een strooiwagen van Twente Milieu (Foto: Archief RTV Oost)

Op de site meldt de afvalinzamelaar nu al dat afvalcontainers maandag niet aan de straat gezet hoeven te worden, omdat ze toch niet geleegd zullen worden. "Wij verwachten uw container op zaterdag 13 februari wel te kunnen legen", meldt Twente Milieu op de site.

ROVA

Ook de ROVA, dat in IJsselland de afvalinzameling regelt, waarschuwt op haar site dat de winterse omstandigheden van de komende dagen invloed kunnen hebben op de afvalinzameling.

"Als er veel sneeuw valt en het flink heeft gevroren, kunnen wegen moeilijk begaanbaar zijn voor onze inzamelvoertuigen. Dit kan betekenen dat onze inzamelvoertuigen op een later moment bij u langskomen dan u van ons gewend bent."