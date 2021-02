Ex-dakloze Marc vreest vorstperiode: "Ik heb vrienden verloren door combinatie drank en kou"

Het gaat flink vriezen de komende dagen en dat is niet voor iedereen leuk. Marc Schildkamp uit Enschede leefde jaren op straat en weet hoe hard het leven van een dakloze in de winter is.

"Ik heb van 2003 tot 2006 op straat geleefd. Ik dronk heel veel en probeerde wel af te kicken, maar dat lukte niet goed", vertelt Schildkamp. "Daardoor is mijn relatie ook uitgegaan en raakte ik een goede baan kwijt."

Marc laat in het Volkspark zien waar hijzelf geslapen heeft: "Kijk, onder deze hoge bomen ben je redelijk beschut. Ik verstopte altijd mijn dekens onder wat struiken en de politie gedoogde dat." We lopen wat bosjes in: "Hier zie je dat er nu ook nog iemand geslapen heeft. Er zijn bladeren weg, dit is een goeie plek met ook veel uitgangen."

Overschakelen naar sterke drank

Met temperaturen tot zelfs rond de -10 wordt het de komende week erg koud: "De opvang voor daklozen is dan wel open, maar ik weet dat er altijd eigenwijze types zijn die niet naar binnen willen. En de drank houdt je dan warm, denk je."

Zoals ze zeggen: dan word je onder de boom begraven ex-dakloze Marc

"Dan schakel je gewoon over naar sterke drank, daar word je sneller warm van. Maar ik heb heel wat vrienden verloren die het vertikten om ergens binnen te gaan slapen. Die zijn onderkoeld gevonden, ze zijn doodgevroren."

"De meeste daklozen hebben geen contact meer met hun familie en dan word je onder de boom begraven, zoals dat heet. Met vaak maar tien mensen erbij om afscheid te nemen. Ik hoop dat de politie goed controleert en mensen allemaal naar binnen in de daklozenopvang probeert te krijgen."

Alcoholvergiftiging

Marc woont nu al vijftien jaar in een huis en zit in de schuldhulpverlening: "Het was in 2006, ik lag voor de tweede keer met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Ik mocht bijna weer weg en zat buiten een sigaret te roken. Mijn vader liep langs en ik riep hem. Hij herkende mij eerst niet meer en begon daarna te huilen. Dat was voor mij reden om te stoppen met drinken."