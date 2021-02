GGD Twente opent twee corona-teststraten speciaal voor kinderen

"We denken dat het daardoor kindvriendelijker wordt", zegt de Twentse GGD-directeur Samantha Dinsbach. "Als ouders hun kind op zo'n plek willen laten testen, dan kan dat. Soms zullen ze er dan iets verder voor moeten rijden. Ze kunnen uiteraard ook gewoon bij de dichtstbijzijnde gewone teststraat terecht met hun kinderen."

De GGD hoopt begin april de zogenoemde e-nose, de blaastest waarmee het coronavirus kan worden vastgesteld, naar Twente te halen. "We zijn daar volop mee bezig en we hebben er al een aantal in bestelling", vertelt Dinsbach. "We zullen goed moeten kijken waar we die apparatuur kunnen plaatsen, want het is erg gevoelig. Op drive-in locaties, waar auto's in- en uit rijden, is deze apparatuur geen optie."