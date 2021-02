OM eist forse celstraffen voor ontvoering van man in badjas in Almelo

Voor de rechtbank in Almelo zijn celstraffen van 28 maanden en drie jaar geëist tegen vier zelfstandige bouwvakkers uit Almelo en Enschede die in maart vorig jaar een man uit Almelo mishandeld en ontvoerd zouden hebben. Het slachtoffer werd uiteindelijk in zijn badjas en op slippers aan zijn lot overgelaten in het Nijreesbos, net buiten Almelo. Een passerende vrachtwagenchauffeur zag de man gebaren dat hij mee wilde, maar vertrouwde het niet en reed snel door.

De man in de badjas was het onschuldige slachtoffer van een vete die er was tussen een van de zzp'ers, een 32-jarige man uit Enschede, en een dakloze man die nog 280 euro tegoed had na wat klusjes in de steigerbouw. Nadat de dakloze man dreigde de woning van de 32-jarige in brand te steken en zijn gezin te vermoorden werd er volgens de officier van justitie besloten om "verhaal te gaan halen".

Mishandeld

Met drie collega's, mannen van 34 tot 48 jaar oud uit Enschede, werd er op 30 maart koers gezet naar een woning waar de dakloze man tijdelijk onderdak zou hebben. De dakloze man was niet te vinden en de woede keerde zich tegen de bewoner van het huis. Hij werd mishandeld en gedwongen om mee te gaan in de auto waarmee de vier waren gekomen. Ze wilden van hem weten waar de dakloze man uit hing.

Onderweg naar het bos kreeg het slachtoffer te horen dat hij een kuil zou moeten graven waar hij in moest gaan liggen. In het bos zou de man in de badjas stevig zijn aangepakt door de 48-jarige Enschedeër die hem meermaals bij de keel greep. Het slachtoffer werd achtergelaten nadat er wat voicemailberichten met waarschuwingen en het geluid van de mishandeling waren ingesproken op de telefoon van de dakloze man.

Niet zo erg

Tegenover de rechters in Almelo gaven de vier verdachten aan dat het allemaal niet zo erg was als de officier van justitie schetste. De man die de auto bestuurde beweerde dat hij van niets wist en datzelfde zegt ook een 34-jarige verdachte. Volgens justitie waren de 38-jarige verdachte uit Enschede en de man die het conflict had met de dakloze degenen die het meeste geweld gebruikten. Tegen hen werd ook de hoogste straf geëist, drie jaar.

De rechtbank doet over vier weken uitspraak.