Programma: Dubbel programma Landstede, OKT waterpolo van start

Ook deze week is er weer genoeg sport in onze provincie. Hieronder een overzicht van het programma.

Betaald voetbal

In de Eredivisie speelt Heracles Almelo zaterdag in eigen huis tegen koploper Ajax. Dezelfde avond gaat PEC Zwolle op bezoek bij FC Groningen en zondag speelt FC Twente bij Vitesse. In de Keuken Kampioen Divisie komt Go Ahead Eagles deze week op zaterdagmiddag in actie. Telstar komt dan naar De Adelaarshorst.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen gaat de tweede seizoenshelft in de Eredivisie van start. FC Twente neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen Excelsior en PEC Zwolle gaat dan op bezoek bij VV Alkmaar. Twente is de nummer drie en PEC staat na negen duels zesde.

Basketbal

De heren van Landstede Hammers hebben deze week twee duels op het programma staan. Donderdag speelt de ploeg thuis tegen Aris Leeuwarden en zaterdag staat de topper bij Den Helder Suns op de rol. De vrouwen van Jolly Jumpers spelen zaterdag in Tubbergen tegen Batouwe.

Volleybal

In de Eredivisie bij de vrouwen staat zaterdag de Overijsselse derby tussen Set-Up'65 en Eurosped op het programma. Die avond speelt Apollo 8 tegen VC Sneek en zondag gaat Regio Zwolle Volleybal op bezoek bij FAST.

Waterpolo

De heren van Het Ravijn vervolgen het bekertoernooi zaterdag met een thuisduel tegen ZVL. Bij de vrouwen gaat de tweede seizoenshelft in de Eredivisie van start. Het Ravijn speelt zaterdag ook tegen ZVL en Swol 1894 ontvangt De Ham. Zondag gaat daarnaast het OKT voor Oranje van start. De ploeg speelt tegen Duitsland, Kroatië, Roemenië, Frankrijk en Rusland. De top vier van de poule gaat naar de kwartfinales, de uiteindelijke top drie van het toernooi mag naar de Spelen in Tokio van later dit jaar.