Go Ahead Eagles sluit loodzware week af met zege op FC Eindhoven

Go Ahead Eagles heeft de draad weer opgepakt na een loodzware week. De Deventer ploeg kampte met de emotionele nasleep van de droevige gebeurtenis rondom doelman Mitchel Michaelis, maar deed tegen FC Eindhoven wat het moest doen en boekte in het Jan Louwers Stadion een degelijke overwinning: 0-2.

Trainer Kees van Wonderen hoopte dat zijn aangeslagen elftal erin slaagde de knop om te zetten, nadat maandag bekend werd dat het zoontje van Michaelis was overleden. De selectie ging deze week op bezoek bij hun ploeggenoot om hem te steunen in deze inktzwarte periode. Maar er moest wel weer gewoon gevoetbald worden.

Net als afgelopen dinsdag, alleen was Go Ahead Eagles toen geen schim van de strijdlustige formatie die het normaliter is en werd er verloren van FC Volendam. Van Wonderen probeerde bij zijn spelers - hoe moeilijk dat ook is - de focus weer op het voetbal te krijgen.

Veldmate afwezig

En dat lukte de oefenmeester. Hij kon echter geen beroep doen op Veldmate. De captain heeft lichte klachten aan zijn achillespees en omdat het kunstgras in Eindhoven die problemen weleens zou kunnen verergeren, bleef hij uit voorzorg in Deventer. Bakker was zijn vervanger. Daarnaast stond Idzes weer een keer aan de aftrap, als vervanger van de geblesseerde Droste. Lucassen schoof daardoor een linie naar achteren en speelde als rechtsback.

Topschutter Beukema

De vaste kompaan van Veldmate bleek echter een waardig drager van de aanvoerdersband. Beukema nam Go Ahead Eagles bij de hand en tekende op slag van rust hoogstpersoonlijk voor de openingstreffer. 'De Beuk' deed zijn achternaam eer aan en beukte het leer van ver achter doelman Swinkels. Met deze fraaie treffer kroonde de verdediger zich bovendien tot topscorer van Go Ahead Eagles.

Opsteker

Go Ahead Eagles had vervolgens weinig te duchten van de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie. Rabillard gooide het duel een half uur voor het laatste fluitsignaal al in het slot. De Fransman werd op maat bediend door linksback Kuipers en kon vogelvrij binnenkoppen: 0-2. FC Eindhoven probeerde het nog wel, maar Go Ahead Eagles heeft niet voor niets de minst gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie. De drie punten waren daarmee ver voor het einde al binnen. Een geweldige opsteker in donkere dagen.

FC Eindhoven - Go Ahead Eagles 0-2

0-1 Beukema (44)

0-2 Rabillard (59)

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Peijnenburg

FC Eindhoven: Swinkels; Van Den Eynden (Biemans/56), Amevor, Vermeulen, Bourdouxhe; De Keersmaecker, Peijnenburg (De Meij/83), Bogaers; Joao, Van der Sande, Botermans (Tjong/61).

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Bakker, Kuipers; Idzes, Eyibi (Eersteling/75), Brouwers; Rabillard (Botos/64), Hendriks (Mulenga/64), Van Hoeven (Eddahchouri/90+1).

