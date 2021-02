Heracles roept opmars Fortuna een halt toe en klimt naar linkerrijtje

Vloet over sterke reeks Heracles: "Degradatie? Ik heb me nooit zorgen gemaakt"

Heracles Almelo is in ieder geval voor één nacht de nummer negen van de Eredivisie. De ploeg van trainer Frank Wormuth riep met een 0-1 zege de opmars van het goed presterende Fortuna Sittard een halt toe. Het was tevens de strijd om een felbegeerde plek in het linkerrijtje, waarin Heracles dus aan het langste eind trok.

Hoogstaand was het niet. Zonder de geblesseerde smaakmaker Van der Water, voltrok zich een saaie eerste helft in Limburg. Het enige hoogtepunt resulteerde wel direct in een doelpunt voor Heracles. De la Torre zette goed door aan de rechterkant en vond de in de zestien opgedoken Vloet. De topschutter van de Almeloërs maakte vervolgens op knappe wijze zijn negende treffer van het seizoen en zette daarmee de 0-1 op het scorebord.

Burgzorg

Het duel ontvlamde echter nooit. De in vorm verkerende Burgzorg had daar tot tweemaal toe verandering in kunnen brengen en Heracles halverwege het tweede bedrijf op rozen kunnen schieten. Maar de vleugelaanvaller liet echter na de tiende Heraclied te worden die in vier opeenvolgende competitieduels het net wist te vinden. Even daarvoor bracht Blaswich goed redding op een pegel van Seuntjens.

Belangrijke punten

Fortuna probeerde de defensie van Heracles te ontmantelen en het was even schrikken toen Polter met een poeier de lat raakte. Voor Fortuna het startsein van een slotoffensief. Zonder succes, want de Almelose achterhoede kraakte niet. Heracles hield stand en trok de punten vakkundig over de streep. Drie heel belangrijke, want Heracles passeert dankzij de zege SC Heerenveen. De Friezen kunnen plek negen morgen echter heroveren, mits er gewonnen wordt van Vitesse.

Fortuna Sittard - Heracles Almelo 0-1

0-1 Vloet (37)

Arbiter: Pérez

Geel: Janssen, Rienstra; Kutucu, Quagliata

Fortuna Sittard: Van Osch; Rota (Kastrati/84), Angha, Janssen (Van den Buijs/84), Cox; Rienstra, Flemming, Tekie (Hansson/73); Semedo, Polter, Seuntjens.

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rente, Pröpper, Quagliata (Hardeveld/80); De la Torre, Vloet (Bijleveld/89), Schoofs; Azzaoui (Kiomourtzoglou/62), Kutucu (Szöke/62), Burgzorg (Knoester/80).

