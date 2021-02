Ballonnen en een minuut stilte bij herdenkingsdienst Lotte

Bij de bijeenkomst waren alleen familieleden, vrienden en kennissen van Lotte aanwezig, zo'n 180 mensen in totaal. De vader van Lotte sprak de aanwezigen in een indrukwekkende toesprak toe: "Onze Lotte is niet meer. Onze Lotte is nu ons lot." Hij vertelde dat zijn dochter nog zoveel plannen voor de toekomst had: "Lotte wou nog heel veel. Maar daar bleef niet veel van heel. Lieve Lotte, in ons hart blijf je ons lot uit de loterij." Na de toespraak werd een minuut stilte gehouden.

"Onze Lotte is nu ons lot." vader van Lotte

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo was ook uitgenodigd en sprak de aanwezigen aansluitend toe. Hij wees naar alle lege stoelen in het stadion: "Op al die lege stoelen om ons heen, zitten duizenden mensen die met elkaar ook Lotte herdenken." Hij stak de familie een hart onder de riem en sprak niet over het herdenken van haar dood, maar het herdenken van haar leven: "Een gezonde meid, een kind van en in de stad." Gerritsen zei verder te hopen dat de fijne herinneringen aan Lotte niet zullen worden overschaduwd door haar gewelddadige dood.

"De mensen hier en in de stad, staan om jullie heen" burgemeester Arjen Gerritsen

Aan honderd directe naasten van het gezin van Lotte was gevraagd een witte ballon mee te nemen naar de bijeenkomst. Nadat burgemeester Gerritsen had gesproken, werden de ballonnen vanaf de middenstip opgelaten. In de schemering van het stadionlicht verdwenen de ballonnen langzaam uit het zicht, waarna de bijeenkomst was afgelopen. Voor wie dat wilde konden nog bloemen langs het veld worden gelegd, wat massaal werd gedaan. Rond 18.00 uur was de bijeenkomst afgelopen.

