Zondag code oranje in Overijssel wegens verwachte sneeuwval

Zaterdagavond bereikt een neerslaggebied het zuiden van Nederland. Al vrij snel gaat de regen in het zuiden en midden van het land over in sneeuw, in het zuidoosten is eerst ook ijzel mogelijk. De sneeuwval zal zich in de nacht naar zondag noordwaarts uitbreiden. Zondag overdag houdt de sneeuwval aan, in totaal valt er op veel plaatsen vijf tot tien centimeter.

In combinatie met een stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht, waardoor de sneeuw kan opwaaien en er sneeuwduinen ontstaan. Hiervoor is er, met uitzondering van Groningen en Friesland, code oranje van kracht in heel Nederland. De ANWB raadt aan om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.