Trotse matchwinner Beukema: "Dit was voor Mitchel, Jenn en Jax"

De knop moest om bij Go Ahead Eagles en de knop ging om. De Deventer ploeg kende een zware week na het droevige nieuws rondom doelman Mitchel Michaelis, maar slaagde er vrijdagavond wel in FC Eindhoven (0-2) aan de kant te zetten.

"Dit laat zien dat we echt een een hecht team zijn. Ik ben echt trots op alle jongens. Het was een heel emotionele week", doelt Sam Beukema op de emotionele nasleep van het overlijden van het zoontje van Michaelis.

Berichtje

De doelman stuurde een aantal uren voor de wedstrijd een berichtje. "Dat heeft heel veel geholpen. Hij liet weten heel veel aan onze steun te hebben gehad. Maar hij wilde ook dat we de knop om zouden zetten. Dat was een bevestiging dat hij er vrede mee heeft en dat heeft de groep heel goed gedaan. Het heeft zich uitbetaald in een overwinning", vervolgt Beukema, die op fraaie wijze de 0-1 voor zijn rekening nam.

Juichen

Na zijn treffer wees Beukema naar de hemel. "Dit was voor Mitchel, Jenn en Jax. Het was een lekkere goal. Een keer wat anders dan met de kop. Ik weet dat ik wel een goede trap heb en volgens mij ging deze er aardig in", aldus Beukema, die met vijf treffers de clubtopscorer van Go Ahead Eagles is. "Best veel jongens staan op drie of vier doelpunten. We hebben een collectief dat kan scoren. Maar ik vind het wel heel leuk om topscorer te zijn. "