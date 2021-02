Vloet over sterke reeks Heracles: "Degradatie? Ik heb me nooit zorgen gemaakt"

"Dit is heel lekker. En we houden de stijgende lijn vast, wat wil je nog meer?", zegt Vloet, die vlak voor de rust een lastige voorzet knap afrondde. "Hij kwam een beetje met een stuiter aan. Met zo'n bal is het alles of niets, dan moet je goed timen. Dat lukte en hij ging er goed in."

Lekker moment

De goal van Vloet viel op een 'lekker moment'. "Dan hebben we wel het elftal om het vast te houden. Voetballend was het niet top, maar dat heeft met meerdere factoren te maken. Fortuna ging opportunistischer spelen en het veld werkte ook niet mee. Dan is het de zaak om in dat spelletje mee te gaan en daar niet in te verzuipen. Volgens mij hebben we dat prima gedaan", vervolgt hij.

Degradatie

Heracles is bezig aan een uitstekende reeks en klom vandaag zelfs naar het linkerrijtje. Over degradatie wordt dan ook niet meer gesproken in Almelo, al is het binnen de spelersgroep nooit een onderwerp geweest. "Dat was vanuit jullie kant. Misschien scoorden we wat moeilijker, maar op de training zagen we dat het goed zat. Ik heb me echt nooit zorgen gemaakt", aldus Vloet.