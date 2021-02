Bijzonder weer op komst, vanaf vanmiddag voor langere tijd kou en sneeuw

Vanaf komende nacht geldt code oranje. De harde wind en vrieskou veroorzaakt stuifsneeuw en sneeuwduinen. "Zondag wordt helemaal een opvallende dag", zegt Bosch. Het grootste gedeelte van de dag sneeuwt het. Er kan tussen de tien en twintig centimeter sneeuw vallen. "Misschien lokaal nog wat meer."

Ook blijft het morgen overdag matig vriezen. In de hele provincie ligt de temperatuur zo rond de -5. "Het is lang geleden dat we dit voor het laatst hadden."

Dat zal volgens Bosch ook voor problemen op de weg zorgen. "Er valt bijna niet tegen te strooien." Rijkswaterstaat raadt weggebruikers dan ook af om de weg op te gaan.

'Bijzonder weer'

"Het is toch wel bijzonder weer dat we gaan krijgen. Ik denk dat we een van de markantste kou-invallen van de eeuw hebben, tot dusver", zegt Bosch. "In de tweede helft van de vorige eeuw hadden we dit veel vaker, maar in de huidige eeuw is dat nog niet of nauwelijks gebeurd."

De sneeuwschuivers zullen het druk krijgen (Foto: RTV Oost)

De hele week blijft het winteren. De temperatuur gaat nog verder naar beneden. Door harde wind uit het oosten voelt het ook nog eens kouder aan. "In de nacht gaan we met gemak naar -10. Als het opklaart boven een sneeuwdek kan het zomaar -15 worden."

Schaatsen?

Met die koude temperaturen blijft de sneeuw dus lang liggen. "Dat is een beetje ongunstig voor schaatsliefhebbers. En met de sneeuw komt niet ten goede van de ijskwaliteit. Dan duurt het wat langer voordat we kunnen schaatsen."

Natuurijs in 2018: schaatsen op de uiterwaarden van het Zwarte Water (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

"Ik denk toch dat die sneeuw spelbreker is", zegt Bosch over de isolerende werking van de sneeuw.

Dooi

Zoals de berichten nu zijn zal het de hele week onder nul blijven, ook overdag. "Volgend weekend wordt het opnieuw spannend", besluit Bosch. "Dan zullen er waarschijnlijk toch wat dooiaanvallen plaatsvinden."