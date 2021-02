PEC Zwolle speelt ook gelijk tegen RKC Waalwijk

Of het aan het vervroegde aanvangstijdstip lag - het duel werd vanwege de verwachte winterse weersomstandigheden al om 14.00 uur gespeeld - is niet bekend, maar PEC was in het begin allesbehalve bij de les. Nieuw was het nou ook weer niet, want PEC kreeg al vaker een razendsnelle tegentreffer om de oren. Touba strafte geschutter van Kersten en Nakayama genadeloos af en zette RKC al na vier minuten op voorsprong.

Repeterend verhaal

Een repeterend verhaal in de provinciehoofdstad. Het was voor PEC dit seizoen alweer de elfde tegengoal in het eerste kwartier, zes meer dan elke andere club in de Eredivisie. De lat voorkwam even later dat PEC met een 0-2 achterstand aan de thee ging. Strieder wilde een voorzet onderscheppen, maar raakte de bal verkeerd en verschalkte bijna zijn ploeggenoot Mous.

Lichtpuntje Manuel

Een lichtpuntje was er nog wel aan de kant van PEC. De kersverse aanwinst Manuel stond voor het eerst in de basis en liet zien waarom. De rappe vleugelaanvaller draaide zijn directe tegenstander Meulensteen meerdere malen dol en was ook dicht bij een doelpunt. Zonder de geschorste captain Van Polen liet PEC verder bar weinig zien.

Schitterende goal Saymak

Het was wederom een invaller die het moest doen voor PEC. Stegeman bracht supersub Ghoochannejhad binnen de lijnen, maar het was een andere wissel die de hoofdrol op zich nam. Saymak haalde halverwege de tweede helft verwoestend uit en schoot PEC op gelijke hoogte met RKC.

PEC sterker

PEC was na de rust veel sterker dan RKC, alleen vergat het dit te vertalen naar het scorebord. En dat mocht onder anderen Misidjan zich aanrekenen, die vlak voor tijd een levensgrote kans kreeg. PEC bleef zodoende steken op 1-1 en wacht daardoor nog altijd op de eerste thuiszege van 2021.

PEC Zwolle - RKC Waalwijk 1-1

0-1 Touba (4)

1-1 Saymak (72)

Arbiter: Kuipers

Geel:

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Kersten (Saymak/46), Lam, Nakayama; Clement, Strieder, Huiberts (Pherai/65); Misidjan, Buitink (Ghoochannejhad/65), Manuel.

RKC Waalwijk: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Wouters; Van der Venne (John/76), Anita, Tahiri (Azhil/85); Sow (Stokkers/62), Oosting, Daneels.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en via deze link de statistieken van de spelers van PEC.