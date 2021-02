FC Twente kansloos onderuit bij PSV

FC Twente heeft sinds lange tijd weer een uitwedstrijd verloren in de Eredivisie. In het Philips Stadion in Eindhoven was de formatie van Ron Jans een maatje te klein voor PSV en ging daardoor met 3-0 onderuit.

FC Twente was al vijf duels zonder zege en tegen PSV werd al in de eerste helft duidelijk dat nummer zes daar aan toegevoegd zou worden. De bezoekers startten niet eens onaardig, deden leuk mee en kregen via Narsingh zelfs een levensgrote kans, maar keken bij de rust toch tegen een 2-0 achterstand aan.

Dodelijk effectief

PSV was dodelijk effectief en de treffers kwamen op naam van Malen en Zahavi. Drommel veranderde een lage voorzet van richting en gaf Malen daarmee een niet te missen kans om de 1-0 aan te tekenen. Dat Zahavi niet veel later de 2-0 maakte was een fikse domper voor het gehavende FC Twente, dat naast Brama, Oosterwolde en Cerny, ook Roemeratoe en Smal moest missen vanwege blessures.

Malen toont klasse

De Eindhovenaren leken het duel vroegtijdig in het slot te willen gooien, want de thuisploeg drukte het gaspedaal stevig in na rust. Die aanvalsdrift werd al snel beloond en daarmee was het pleit beslecht in het Philips Stadion. Met een subtiele voetbeweging legde Malen de Twentse verdediging in de luren en met een vlammend schot zorgde de productieve spits voor de comfortabele 3-0 voorsprong van PSV.

Rood Ilic

Het lamgeslagen Twente kwam er daarna nog enkele keren aardig uit en dat leverde een uitgelezen kans op voor Zerrouki, die van dichtbij doelman Mvogo niet wist te passeren. De gifbeker moest vervolgens helemaal leeg voor de bezoekers, want een kwartier voor tijd mocht Ilic vroegtijdig douchen van scheidsrechter Mulder na een charge op Zahavi.

Kansloos

Drommel wist zich vlak voor tijd nog knap te onderscheiden door met een knappe reflex Malen van een hattrick af te houden. Nadat Zahavi nog een goede kans op de 4-0 onbenut liet was de wedstrijd ten einde en daardoor lijdt FC Twente een kansloze nederlaag bij PSV.

PSV - FC Twente 3-0

1-0 Malen (31)

2-0 Zahavi (37)

3-0 Malen (52)

Arbiter: Mulder

Geel:

Rood: Ilic (76)

PSV: Mvogo; Dumfries (Baumgartl/80), Teze Boscagli, Max; Rosario, Sangaré (Gutiérrez/80); Ihattaren (Thomas/75), Mauro Junior (Van Ginkel/75), Malen, Zahavi.

FC Twente: Drommel; Ebuehi (Markelo/85), Dumic, Pleguezuelo (Bruns/85), Pierie; Zerrouki, Ilic, Bosch; Narsingh (Rots/66), Danilo (Staring/79), Menig (Van Leeuwen/66).

