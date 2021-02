Zaaloverzicht: Apollo 8 weer aan kop in de eredivisie, Jolly Jumpers verliest opnieuw

Apollo 8 gaat weer aan kop in de eredivisie. Op bezoek in Zuid-Holland had de ploeg uit Borne geen enkele moeite met VCN, dat eenvoudig met 0-3 opzij werd gezet. De setstanden waren 13-25, 11-25 en 14-25. Dankzij de zege neemt Apollo 8 de koppositie over van Sliedrecht Sport, dat het dit weekend op zou nemen tegen Set-Up'65. Die wedstrijd is echter afgelast.

Weer een nederlaag Jolly Jumpers

De basketbalsters van Jolly Jumpers wachten nog altijd op hun eerste punten van dit seizoen. In eigen huis was dit keer middenmoter Binnenland veel te sterk voor de ploeg uit Tubbergen. Het werd 47-85, waardoor Jolly Jumpers onderin blijft bungelen.

Zege voor waterpolodames Het Ravijn

De waterpolosters van Het Ravijn boekten zaterdagmiddag de tweede overwinning in het bekertoernooi. In Nijverdal werd het nog puntloze De Ham eenvoudig met 20-11 aan de kant gezet. Na een stroef begin werd in de tweede en derde periode de basis gelegd voor de ruime zege.