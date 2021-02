Post- en pakketbezorgers tasten in de gemeente Staphorst vaak in het duister

Het probleem speelt altijd al, maar het wordt nijpender nu iedereen online bestelt. In Staphorst en Rouveen staan veel boerderijen in het beschermd dorpsgezicht schuin achter elkaar en dus veel brievenbussen aan de weg. Zowel de huisnummers als de nummers op brievenbussen die in rijen vooraan de steeg staan, ontbreken vaak. Postbezorgers worden er gek van.

De gemeente Staphorst vraagt aan haar inwoners hierop te letten. "Ons bereiken berichten dat post- of pakketbezorgers bij het afleveren van bestellingen geregeld moeite hebben om het juiste adres te vinden, omdat huisnummers niet goed zichtbaar zijn. Wij vragen daarom alle Staphorsters om daar nog eens goed naar te kijken. Is uw huisnummer goed zichtbaar? Staat het ook op uw postbus bij de weg?", schrijft de gemeente op haar website.

'In grote cijfers'

Een van die postbezorgers is Henk Dunnink (73) uit Rouveen. Hij doet het al tien jaar. De geboren en getogen Rouvener kent de meeste mensen wel, maar ook hij krabt zich soms danig achter de oren. Op veel postbussen staat simpelweg geen nummer of het is niet meer leesbaar. "Waar moet die brief dan in?" Henk Dunnink heeft een tip voor al die mensen die hun post niet bezorgd krijgen of om de haverklap naar de buren moeten. "Zet het nummer in grote cijfers op je bus. Niet moeilijk. Het is heel vervelend als je moet gokken."

Dat geldt overigens niet alleen voor de nummers op de bussen, maar ook voor de huisnummers die vaak niet of niet goed zichtbaar zijn, doordat de boerderijen schuin achter elkaar staan en bordjes met nummers vaak ontbreken of slecht leesbaar zijn en je ook nog vaak A, B, en C-nummers hebt. "Dat is ontzettend lastig ook voor de hulpdiensten die af en toe geen flauw idee hebben waar ze moeten zijn. Als het donker is, is het helemaal een gedoe."