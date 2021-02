Ron Jans baalt van rode kaart Ilic: "Hartstikke stom"

"We begonnen gewoon prima en gaven niets weg. PSV wachtte af en wij hadden de bal. We kregen ook mogelijkheden, maar dan geven we één keer ruimte weg, kom je ongelukkig achter en daarna was de wedstrijd gewoon gespeeld", vatte Jans na afloop samen.

Aangeslagen bij rust

De oefenmeester merkte in de rust al dat het verzet van zijn spelers gebroken was. "Die tweede goal viel gewoon te snel en dat trof ik ook aan in de rust in de kleedkamer. Volgens mij hadden ze er op dat moment geen geloof meer in."

"Rode kaart Ilic hartstikke stom"

Luka Ilic pakte tot overmaat van ramp ook nog rood in de tweede helft, tot ongenoegen van Jans. "Hij maakt een beweging met zijn hoofd en dat is gewoon hartstikke stom. Het is wel irritant dat je wordt uitgedaagd, maar daar moet je boven staan en dat is hem niet gelukt."