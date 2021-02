Weervrouw Grieta over uitzonderlijk winterweer: "De combinatie van sneeuw, harde wind en ijzige kou maakt het bijzonder"

Het is jaren geleden dat er een sneeuwlaag van betekenis lag in onze provincie. Weervrouw Grieta Spannenburg noemt het dan ook een bijzondere dag. "Vooral de combinatie van de hevige sneeuwval, snijdende kou en dan de harde wind is bijzonder." Het winterse weer zorgt voor spekgladde wegen in onze provincie, maar voor zover bekend zijn er niet veel ongelukken gebeurd. Winterstorm Darcy zorgt vooral voor veel sneeuwpret.

En dat snapt weervrouw Grieta wel. "De laatste jaren is er niet echt een winter van betekenis geweest. Daardoor is er denk ik ook veel enthousiasme, want echte winters bestaan dus nog wel. Het is ook vooral mooi, maar ik snap dat het voor sommigen hinderlijk is."

Door de harde wind ontstaan sneeuwduinen op de Overijsselse wegen. De ANWB waarschuwde daarom al via Twitter voor spekgladde op- en afritten in onze provincie. Ook zijn al op verschillende plekken auto's vast komen te staan in de sneeuw.

Duitse sneeuw

Door de harde wind zijn de sneeuwvlokken klein en waaien horizontaal. Op de Wadden is er zelfs windkracht 8 gemeten, waardoor er officieel een sneeuwstorm over ons land raast. "Eigenlijk valt er bij ons vooral Duitse sneeuw, want door de harde wind komt het van ver."

Toch brengt sneeuwstorm Darcy vooral veel sneeuwpret. Zo besloot iemand in Enschede te gaan snowboarden, maken kinderen in Borne engeltjes in de sneeuw en sleeën kinderen in Zwolle van een heuvel af.

Wanneer schaatsen?

De rest van de dag blijft het sneeuwen en hard waaien, maar de hoogste intensiteit van de storm is voorbij. Na de sneeuwpret mag Overijssel zich opmaken voor de 'echte kou'. "Er komt anderhalve week vorst. Door opklaringen aankomende week gaat het 's nachts ongeveer 10 tot 15 graden vriezen", vertelt Grieta.

Kunnen we dan volgende week de ijzers onderbinden? "Dat we kunnen gaan schaatsen is zeker. Het is vooral de vraag wanneer."