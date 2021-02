Boer Arjan: "Koeien vinden de kou fantastisch"

Bonthuis roept zijn koeien en prompt komen ze in beweging. "Nu denken ze dat ze naar buitten mogen", lacht de boer, "maar ze moeten nog even wachten tot er genoeg ligt". Er komt genoeg naar beneden, maar vanwege de wind blijft er te weinig op het weiland liggen om de koeien veilig naar buiten te laten. "Er moet zeker 20 centimeter liggen, zegt Bonthuis. "Het is heel goed voor hun klauwen."

Koeien houden van kou (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Een melkkoe weeg al gauw 800 kilo en het zijn net straalkacheltjes. "Ze vinden kou heerlijk. Bij een temperatuur van vijftien graden kunnen ze het al te warm hebben", zegt Bonthuis.

Ook het voer van de koeien dat in het looppad ligt, is verborgen onder de sneeuw. "Nee, dat zien we niet vaak", zegt Miranda Bonthuis. Het kan geen kwaad voor de beesten.

Bevroren waterleiding

Bonthuis heeft een half open stal en onder het doek door waait het stevig naar binnen. Vanwege de harde wind zijn een paar dakplaten stukgewaaid en nu hebben wind en sneeuw er vrij spel. De boer is tot half zes vanmorgen druk geweest om bevroren waterleidingen te ontdooien. Met de gasbrander.

De waterbakken en de waterleidingen zijn bevroren (Foto: eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Veel extra werk

De schuiven om de stront weg te scheppen zijn verborgen onder een dik pak sneeuw. "Ja, daar hebben we nog wel even werk aan", zegt Bonthuis. Door de vorst en het gewicht van de sneeuw is het mechanisme vastgelopen. Ook de melkmachine gaf vanmorgen problemen door de kou.

Op het erf liggen hoge sneeuwbulten, opgewaaid maar ook aangeveegd, want de melkwagen moet wel het terrein op kunnen. Hij lacht erbij, want hoewel de sneeuw hem uren extra werk kost, geeft het ook plezier. "We lagen vanmorgen pas om half zes in bed. Het is hard doorwerken maar de koeien zijn enthousiast, je hoort het, dat maakt het leuk."