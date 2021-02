Leerlingen speciaal onderwijs morgen nog niet naar school door winterweer

Een domper voor kinderen die morgen na weken thuis te hebben gezeten weer naar speciaal onderwijs wilden gaan. Meerdere taxibedrijven in Overijssel hebben laten weten morgen geen leerlingen te vervoeren vanwege het aanhoudende winterweer. Dat betekent voor veel leerlingen dat ze morgen nog niet naar school kunnen, mits ze vervangend vervoer regelen. De taxibedrijven vinden het niet verantwoord om morgen de weg op te gaan.

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn al sinds half december gesloten. Ongeveer een week geleden besloot het kabinet dat de scholen vanaf morgen weer open mogen, maar het winterse weer lijkt roet in het eten te gooien.

"Hard gelag"

Onder andere taxibedrijf TCR in Raalte en Brookhuis in Oldenzaal hebben al het besluit genomen om het leerlingenvervoer morgen stil te leggen. "Een hard gelag", concludeert Tim Schukking van Brookhuis. Het taxibedrijf vervoert tot in ieder geval morgenmiddag twaalf uur geen leerlingen.

Het was een moeilijke keuze voor taxibedrijf Brookhuis, maar Schukking vindt het onverantwoord om de weg op te gaan. "We hebben echt zo lang mogelijk gewacht, maar er ligt overal sneeuw op de weg. Voor de veiligheid van onze chauffeurs en de kinderen is dit besluit genomen. Ik wil ze zo niet de weg op sturen."

Begrip

Schukking krijgt begripvolle reacties van ouders en scholen. "Ouders belden vrijdag al met de vraag of we morgen wel zouden rijden. Je ziet het natuurlijk gelijk als je naar buiten kijkt, overal is er sneeuw. Iedereen snapt het dus heel goed."

Sommige basisscholen besluiten zelf vanwege het aanhoudende winterweer dicht te blijven. Zo mogen leerlingen van De Elimschool in Hellendoorn morgen thuis blijven. Omdat het een bijzondere situatie is, is er ook geen thuisonderwijs voor die leerlingen.

Noodzakelijke ritten

De taxibedrijf rijden overigens morgen nog wel de noodzakelijke ritten. Mensen die bijvoorbeeld naar de nierdialyse moeten of een chemobehandeling moeten ondergaan kunnen wel rekenen op een taxi.

Brookhuis in Oldenzaal kijkt morgenvroeg of ze 's middags het leerlingenvervoer weer kan opstarten.