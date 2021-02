Grootste deel van mensen trotseert winterweer voor vaccinatie of coronatest

Een dag nadat de test- en de vaccinatiestraten van de GGD dichtzaten, komt het grootste deel van de mensen vandaag gewoon opdagen. In het vaccinatiecentrum in de Schelfhorst in Almelo stonden 750 vaccinaties op het programma, van hen kwamen 500 een prik halen.

"Gelukkig heb ik een broer en een schoonzusje, die beschermen mij van alle kanten", vertelt een vrouw die een vaccinatie haalde. "Ik hoef er eigenlijk niets voor te doen. Ik zag er natuurlijk wel een beetje tegenop vanwege de sneeuw, maar alles is gelukkig goed gekomen."

De vrouw twijfelde er niet over om de vaccinatie te halen. "Dat moet je zeker doen. Je kunt zo ziek worden, dus de prik is superbelangrijk."

Gisteren

De test- en vaccinatiecentra waren gisteren dus dicht. Voor enorme achterstanden heeft dat niet gezorgd, zegt Erik Maarsingh van de GGD. "Het is natuurlijk een kleine hick-up. Alle mensen die gisteren niet zijn gevaccineerd, proberen we zo snel mogelijk in te plannen."

Die mensen krijgen deze week nog of in de loop van de volgende week een prik. "We houden de vaccinatiestraat langer open om het in te kunnen halen", zegt hij.

Ook de mensen die deze week niet naar de vaccinatiestraat willen komen, kunnen een nieuwe afspraak maken. "Dan kunnen we ze volgende week weer inplannen."

Ook bij de teststraten ziet Maarsingh dat het weer net zo druk is als normaal.

80-plussers

De mensen die vandaag in Almelo een prik kregen zijn 80-plussers. Van hen is een derde niet op komen dagen. "We hebben wel wat afzeggingen, maar het is toch maar een beperkt aantal", zegt Maarsingh.

Hij merkt dat de ouderen zich goed voorbereiden. "Het stukje buiten lopen is het grootste risico. Gelukkig hebben alle ouderen een begeleider meegenomen."