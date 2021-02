Schaatsers vragen KNSB in open brief om marathons op natuurijs

De marathonschaatsploegen hebben de KNSB in een open brief gevraagd te kijken naar de mogelijkheden wedstrijden te organiseren op natuurijs. Het marathonseizoen werd door de schaatsbond wegens corona geschrapt, maar natuurijs biedt volgens de ploegen mogelijkheden.

"Iedere rechtgeaarde marathonschaatser weet dat natuurijs wet breekt. Als er natuurijs in Nederland is, laat je alles uit je handen vallen en zorg je dat je er staat. Want anders is het weg. Olympische Spelen en WK's vinden we mooi en belangrijk, maar die zijn er iedere twee of vier jaar, voor een handjevol sporters", schrijven de ploegen.

Trainen al meer dan acht jaar

"Baanmarathons zijn leuk, buitenlands natuurijs is mooi, maar de huidige marathonrijders trainen nu al meer dan acht jaar om een wedstrijd op Nederlands natuurijs te rijden. Nooit hebben ze de kans gehad, omdat het ijs er simpelweg niet was. En mogelijk ook niet meer komt. En nu komt dat ijs wel en dan mogen we niet. Wij willen de problemen rondom corona allerminst bagatelliseren, maar een wedstrijd op natuurijs moet volledig 'coronaproof' te organiseren zijn."

Verantwoorde manier

De ploegen denken de wedstrijden op een verantwoorde manier te kunnen laten plaatsvinden, onder meer omdat "ze in de buitenlucht zijn en het om een overzichtelijke groep rijders gaat".

Geen topsport

Het seizoen voor de marathonschaatsers vond geen doorgang, omdat het niet onder de noemer topsport valt. "Het was moeilijk om te accepteren dat het marathonschaatsen niet onder topsport viel. Dit is niet te rijmen met de passie, tijd en energie die de meeste marathonrijders in hun sport stoppen", aldus de ploegen.

Het is aan de KNSB

"Het is aan de KNSB de taak om het belang van natuurijswedstrijden te laten zien, en om aan te tonen wat de mogelijkheden zijn. Het is de basis van ons aller schaatssport! Wij zijn ervan overtuigd dat er nog iets heel moois op natuurijs mogelijk moet zijn. En wij zouden het enorm waarderen als de KNSB zich daar alsnog eens écht hard voor maakt."