Corona doet thuiszorg-aanbieder Alera de das om

Alera, dat zich bezighield met thuiszorg, beleefde aanvankelijk nog financieel betere tijden. In 2018 boekte het bureautje - met vier vaste werknemers - bij een jaaromzet van bijna 1,2 miljoen nog een winst van bijna 1,4 ton. Maar in 2019 was er bij een jaaromzet van 1,3 miljoen euro sprake van een verlies van ruim 36.000 euro.

Door het coronavirus belandde Alera in een vrije val, waarop medio december het faillissement werd uitgesproken.

Mantelzorgers

Volgens de directeur van Alera kelderde de omzet vorig jaar omdat cliënten zich uit angst voor besmetting alleen nog lieten verzorgen door thuiswonende familieleden, die als mantelzorgers functioneerden. Bovendien zou er sprake zijn van "tekortkomingen bij wijkverpleegkundigen", wat voor verzekeraars aanleiding was om de geleverde zorg niet uit te betalen.

De curator schrijft nader onderzoek te zullen verrichten "naar de daadwerkelijke oorzaak van het faillissement".

Rechtmatigheidsonderzoek

Ook is de curator nog bezig met het zogenoemde rechtmatigheidsonderzoek, standaardprocedure bij een faillissement. In het kader van dit onderzoek zijn intussen aanvullende stukken opgevraagd bij de bestuurder. Deze stukken worden vermoedelijk op korte termijn aangeleverd.

In een mondelinge toelichting laat de curator overigens weten in het onderzoek niet op opmerkelijke zaken te zijn gestuit. De directie verleent bovendien alle medewerking bij de verdere afwikkeling van het faillissement.

Andere zorgaanbieders

De directeur van het failliete Alera is overigens nog wel werkzaam in de zorgbranche. Hij is namelijk lid van de raad van commissarissen van AM Care Hengelo. In het verleden was de Hengeloër ook lid van de raad van commissarissen van Olcea Nieuwe Zorglandschap. Dit laatste zorgbedrijf raakte uitgebreid in opspraak.

Discussie over facturen

Alera heeft nog voor een kleine ton aan rekeningen uitstaan, maar met een aantal debiteuren is de curator intussen in een discussie verwikkeld geraakt over deze facturen.

De fiscus - normaal gesproken bij een faillissement de voornaamste schuldeiser - heeft zich vooralsnog niet met een vordering bij de curator gemeld.

Kantoorspullen

Alera had een kantoortje aan de Steenzoutweg op het bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid. In dit kantoortje werden alleen een bureau met stoel, enkele kasten, een computer en wat kantoorspullen aangetroffen, maar die zijn van geringe waarde, zo schrijft de curator in het verslag.