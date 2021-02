Basisschool in Heino 'gewoon' open: "We zijn later begonnen, zodat niemand door het donker hoefde"

"We hebben gekeken naar het weer en wat het KNMI voor code afgeeft. Op basis van daarvan hebben we gezegd dat we het waardevol vinden voor de kinderen om naar school te komen. We zijn later gestart, zodat niemand in het donker de weg hoefde. De ouders niet, maar ook het personeel niet", legt Marieke ter Haar, directeur van basisschool De Springplank in Heino, uit.

Spannend

De basisschool startte daarom om half elf. "Je ziet gewoon blije gezichten bij die kinderen, dat ze allemaal weer naar school mogen. Dat staat voorop."

Volgens Ter Haar vond een aantal docenten het toch wel spannend om de weg op te gaan. "Een aantal leraren is gebracht door een partner. En een lerares heeft zelfs gelogeerd bij haar ouders, zodat ze de weg niet op hoefde vandaag."

Niet alle kinderen

Dat het de eerste schooldag sinds de kerstvakantie was, dat zag Ter Haar vanochtend wel. "De kindjes waren heel blij. Ze zagen al hun vriendjes en vriendinnetjes weer en de meester en de juf. Blijdschap alom. En de sneeuw maakte het extra leuk."

Hoewel de basisschool open was, waren niet alle kinderen vandaag in de klas. "Een aantal ouders heeft besloten de kinderen thuis te laten. Die kwamen letterlijk niet weg. We hopen ze morgen te verwelkomen."

Worsteling

Voor veel scholen was het een worsteling of ze wel of niet open moesten gaan. Basisscholen mogen niet zomaar besluiten om de scholen te sluiten. Alleen in het geval van extreme omstandigheden en overmacht, zoals hevige sneeuwval of een defecte verwarming, mag een een school dicht blijven.

Overigens was de Springplank in Heino niet de enige school die open ging in Overijssel. Onder meer in Zwolle en Raalte gingen sommige basisscholen wel open.