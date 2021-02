Zuid-Amerikaans drugskartel bedreigde Vroomshoopse sportschoolhouder: "Hij gaat in een bad met zoutzuur"

In het vertrouwelijke onderzoeksdossier 'Zwaluw' valt onder meer te lezen dat de sportschoolhouder 'geen babbels moest hebben', aldus de drugscriminelen. "Want dan gaat hij in een bad met zoutzuur. Of z'n toko wordt in de fik gestoken."

Verdachten met Zuid-Amerikaanse roots

De niet mis te verstane dreigementen die daarover werden verstuurd, zijn door de recherche opgenomen in het politieverslag. De dreigende taal werd door medeverdachten onderling geuit via de gratis chatapplicatie Wickr, vergelijkbaar met WhatsApp.

Geen praatjes, anders gaat-ie in een bad zoutzuur Verdachte crystal meth-lab

De verdachten moeten zich morgen voor het eerst in het openbaar voor de rechter verantwoorden tijdens een zogenoemde pro-formazitting. Naast de sportschoolhouder en zijn vrouw gaat het nog om vier anderen die voor het lab in Vroomshoop zijn aangehouden, allen met Zuid-Amerikaanse roots.

DNA op gasmasker

Twee van hen woonden in Arnhem, twee anderen zijn overgekomen vanuit Mexico, hoogstwaarschijnlijk als 'koks'. Zo worden de werknemers van de labs genoemd, die beschikken over de receptuur en handelswijze om de zwaar verslavende drug crystal meth te maken.

Een van de verdachten heeft tijdens het strafproces overigens heel wat uit te leggen. Van hem is namelijk DNA-materiaal aangetroffen op een van de gasmaskers die in het lab zijn gevonden, zo blijkt uit het dossier-Zwaluw. De 'koks' dragen deze maskers omdat bij de productie van synthetische drugs giftige dampen kunnen vrijkomen. De verdachte van wie het dna is gevonden, wordt overigens beschouwd als een van de sleutelfiguren.

Crystal meth (Foto: EPA)

De vrouw van de sportschoolhouder, zelf ook verdachte in deze zaak, heeft de gemeente inmiddels gevraagd om bescherming. De vrouw, van Colombiaanse afkomst, is als enige verdachte op vrije voeten gesteld in afwachting van de rechtszaak.

Zuid-Amerikaanse kopstukken

De opsporingsdiensten hebben ook zicht gekregen op de 'grote mannen' achter het lab, zoals onlangs gemeld. Dat zijn volgens politie kopstukken uit Chili en Mexico, die samen met zeven anderen verschillende labs hebben gefinancierd en opgezet. Naast het crystal meth-lab in Vroomshoop, gaat het om soortgelijke productielocaties in het Gelderse Baak, Zeeland en België.

De kopstukken werden opgespoord door de Amsterdamse recherche. Die zat achter een wapenhandelaar aan, maar stuitte in het onderzoek met codenaam Ketchikan op de drugsorganisatie.

Achterbankgesprekken

Uit spionagewerk van de recherche blijkt dat een van de twee Zuid-Amerikaanse kopstukken een aantal afspraken heeft gehad in Beerzerveld en Vroomshoop. Dat gebeurde op de achterbank van een auto. Hij sprak daar met een van de mannen die wordt aangeklaagd voor betrokkenheid bij het lab in Vroomshoop.

Het drugslab zat vernuftig verstopt achter een antieke kast (Foto: RTV Oost)

Advocaat Jeroen Michels die de Vroomshoopse sportschoolhouder bijstaat, wil alleen kwijt dat 'er een samenhang lijkt te zijn tussen beide onderzoeken. Maar we wachten af waar het Openbaar Ministerie mee komt.' De andere Overijsselse advocaat in dit onderzoek, Umut Ural, kan evenmin inhoudelijk reageren.

Eiken kast

Het drugslab achter de Vroomshoopse sportschool werd afgelopen november ontdekt. De ingang naar het lab was vernuftig weggewerkt met een antieke eikenhouten kast, zoals RTV Oost onthulde. Het was voor het eerst dat een crystal meth-lab in de regio Twente werd ontmanteld.

Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren Burgemeester Broekhuizen van Twenterand

De sportschoolhouder heeft tijdens rechercheverhoren verklaard dat zijn sportschool door de coronacrisis te maken kreeg met een leegloop, waardoor het bedrijf in financiële problemen raakte. In een ultieme poging zijn sportschool te redden, zou hij een ruimte hebben verhuurd om daar een wietplantage in onder te brengen. Hij ontkent echter dat hij wist dat het om synthetische drugs ging. Het zou 'slechts' om hennep gaan.

Explosiegevaar

De sportschool is op last van de burgemeester zeker een jaar lang gesloten. Burgemeester Hans Broekhuizen toonde zich met het oog op explosie- en brandgevaar geschokt dat het lab werd gevonden in een sportschool, die nota bene ook nog eens een eigen kinderopvang had. "Ik moet er niet aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren."

Crystal-methlabs duiken steeds vaker op in ons land, waaronder in Willemsoord en aan de provinciegrens in Kerkenveld. Ze zijn vooral berucht omdat er vaak Mexicanen bij betrokken zijn. De Nederlandse autoriteiten investeren volop in politieonderzoek. Juist omdat de vrees bestaat dat de niets ontziende Mexicaanse kartels zich met de Nederlandse drugsmarkt gaan bemoeien.