Rijssenaren spelen sinds avondklokrellen elke avond 'Last Post' om te verbroederen

Last Post als opening van de avond in Rijssen (Foto: Rikkert Harink)

Iedere avond als de Schildkerk in Rijssen zijn laatste klokslag om 21.00 uur slaat, brengen Erwin Tiggelhoven en zijn buurman Richard Alberts de 'Last Post' ten gehore. Maar liefst 1 minuut en 27 seconden kunnen mensen in Rijssen mee genieten van het lied.

Erwin Tiggelhoven kwam zelf op het idee om de Last Post iedere avond te laten horen. "Na alle rellen in Eindhoven dacht ik bij mijzelf: waar zijn we in vredesnaam mee bezig."

"Ik weet het nog goed", begint Tiggelhoven. "Bij de MH17 ramp was Nederland verbroederd. We stonden zij aan zij. En nu? Door de coronacrisis gaan we alle kanten op en gaan we dingen kort en klein slaan." Tiggelhoven vond dat hij iets moest doen. "Daarom draai ik dit nummer", legt hij uit.

De volumeknop omhoog als tegenprotest

Tiggelhoven is zelf geen trompettist. Hij zocht de mooiste versie van de Last Post op Spotify op en brengt deze dan iedere avond om 21.00 uur bij de allerlaatste klokslag van de schildkerk ten gehore. "Mijn buurman Richard Alberts vond dat mijn box de lading niet echt dekte en kwam zelf met het initiatief om zijn box aan te sluiten, omdat deze groter en sterker was." Vanaf dit moment bereikte dit lied nog meer mensen in Rijssen.

Op deze manier sta je er toch niet alleen voor Erwin Tiggelhoven

Waarom? Van Tiggelhoven laat het niet lied niet alleen als een tegenprotest horen van alle rellen die er waren. "Het is ook om alle hulpverleners die dag en nacht bezig zijn om mensenlevens te redden een hart onder de riem te steken." Maar dat niet alleen, Tiggelhoven doet dit ook voor alle slachtoffers en de families die door corona uiteen gerukt zijn doordat mensen overlijden. "Op deze manier sta je er toch niet alleen voor", gaat Tiggelhoven verder.

Waarom de Last Post?

Tiggelhoven vindt dit lied gewoon een mooie en vooral toepasselijke afsluiting van de dag. "Van oudsher was het natuurlijk ook een dagafsluiter van het Britse leger, pas later is het meer een 'begrafenistune' geworden”. Ook over de dagopener heeft Tiggelhoven wel eens nagedacht. "Ik wil nog steeds een keer de reveille als dagopener laten horen, maar dan krijg ik wel ruzie met de buren, denk ik.”

Tiggelhoven roept iedereen die zich geroepen voelt op om om 21.00 uur de Last Post te laten horen. "Het lijkt me gewoon mooi dat zoveel Nederlanders dit draaien en dat er dan toch een stukje verbroedering komt in deze moeilijke tijden."