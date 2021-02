Winterkamperen tijdens sneeuwstorm? Akkelien en Henk-Jan uit Steenwijk doen het

Akkelien en Henk-Jan wilden iets leuks doen tijdens hun vrije week. Daarom kochten ze de tent en zetten deze op bij Staatsbosbeheer in het Kuinderbos. Een kacheltje houdt hen warm en dient als fornuis. Ook hebben ze een strandtent bij het hoofdeinde van hun luchtbedden gezet, zodat het niet tocht.

Uitprobeersel

Het is de eerste keer winterkamperen voor de Steenwijkers. "We gingen het gewoon uitproberen. We zouden wel zien of de tent het houdt. En hoe wij ons houden natuurlijk", lacht Akkelien.

Ze vervolgt: "In het begin moesten we een beetje onze draai vinden, maar dat is wel gelukt. Het kacheltje doet het, we hebben eten en elkaar. En het is winter. Wat wil een mens nog meer?"