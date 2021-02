Officier van justitie: Enschedese moeder was samen met zoon op 'pedojacht' en pleegde moordaanslag

De Enschedese was erachter gekomen dat het slachtoffer lang geleden eens was veroordeeld voor een zedendelict en besloot dat het tijd was om "de pedo te bossen".

Uit geluidsopnamen van haar telefoon werd duidelijk dat het slachtoffer "helemaal de kanker gesloopt moest worden" en daarvoor had de Enschedese een plan bedacht. Het slachtoffer moest hard met iets van een knuppel boven op zijn hoofd geslagen worden waarna zij het met een groot mes "wel zou afmaken".

Het plan om de Enschedeër op 1 november vorig jaar te doden lukte bijna. Politiemensen vonden hem badend in het bloed in zijn woning. De bloedspetters zaten tot boven in de gordijnen en de schedel van de man was zo erg ingeslagen dat de hersenen eruit kwamen. Het slachtoffer lag lange tijd in coma en is blind geraakt aan één oog.

De drie verdachten blijven in voorarrest. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat is niet duidelijk.