Politie zet door in opsporing relschoppers: "Als je iets hebt gedaan, mag je best ongerust zijn"

"Als je iets op je geweten hebt, mag je daar best een paar dagen onrustig van worden. We hebben de zwaardere feiten eerst gedaan. Dat heeft in Zwolle geleid tot acht aangehouden (minderjarige) verdachten, waarvan er één via snelrecht al aan de beurt is geweest. Nu start de volgende fase", zegt woordvoerder Henk Kremer van de politie.

Geweld topprioriteit

"Stenen gooien naar de politie krijgt in de opsporing topprioriteit. Dat mag vanzelfsprekend zijn. Politiemensen die in de frontlinie staan, die tegelijkertijd mens, vader en moeder zijn in het “gewone” leven, hoeven dit niet te accepteren als een beroepsrisico. De politie laat dat ook als geen ander horen als steun naar de eigen mensen. 'Van hulpverleners, waaronder politiemensen, blijf je af!'", vervolgt Kremer.

Alle acties van relschoppers hebben gevolgen. Henk Kremer, woordvoerder politie

De politie wil de relschoppers opsporen met behulp van camerabeelden. "Voor de brokkenmakers is de boodschap helder: als je geweld gebruikt of schade veroorzaakt, dan gaan we je zoeken en pakken je op. Dat kan als heterdaadsituatie, maar ook nadien in de dagen die volgen. Alle beelden die circuleren of door ons zijn gemaakt en door ons zijn veiliggesteld, zijn een bron voor onze opsporingscollega’s."

Avondklok

Of er meer rellen volgen nu de avondklok wordt verlengd, is niet duidelijk. Voorlopig zijn er geen signalen voor nieuwe ongeregeldheden. "De rust is alweer een poosje wedergekeerd in Zwolle en Enschede. Voor ons als politie is onze boodschap een andere. Namelijk dat, alhoewel je er misschien als jongere of als oudere relschopper niet aan denkt, alle acties ook gevolgen hebben. Gevolgen voor diegene die schade ondervinden; gevolgen voor diegene die schade veroorzaken."

Naast de rellen zijn er in de eerste dagen van de avondklok veel boetes uitgedeeld. Hoeveel het er exact zijn is niet duidelijk. "Tijdens de avondklok zijn mensen voor veel verschillende overtredingen aangehouden of bekeurd: avondklok, samenscholing, opruiing, vernieling, niet tonen ID, belediging, niet voldoen aan bevel of vordering, enzovoort. Al met al levert dit geen eenduidige cijfers op", sluit Kremer af.