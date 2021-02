Burgemeester Steenwijkerland: 'Er komt geen marathon op natuurijs in deze gemeente'

Burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland wil sowieso geen marathon op natuurijs organiseren, ook al komt er een langere periode van vorst aan. "We kunnen gaan schaatsen op natuurijs, maar niet in wedstrijd- of evenementenverband. Wij maken hier geen uitzondering voor", aldus Bats.

Minister van Ark van sport is op dit moment aan het praten met de KNSB over het mogelijk door laten gaan van marathons op natuurijs. Eerder zei het kabinet dat dat sowieso niet ging gebeuren vanwege de lockdown, maar nu lijkt er toch een opening te zijn.

Geen marathons

Maar als het aan burgemeester Bats ligt, komt er dus geen marathon op natuurijs in zijn gemeente. Al snapt hij dat minister Van Ark in gesprek gaat met de KNSB. "Ik snap de verleiding, ik schaats ook graag. Maar we hebben volgens mij heldere afspraken over wat beroepssport is en wat niet. Als het coronavirus weg is, dan is iedereen hier weer hartstikke welkom."

Marathonschaatser Gary Hekman baalt daarvan, maar begrijpt het standpunt van Bats. "Het is moeilijk om natuurijs rondom Giethoorn af te sluiten voor publiek." Toch hoopt de schaatser dat hij dit jaar een marathon kan schaatsen op natuurijs. "Er zijn natuurgebieden in Nederland die relatief makkelijk zijn af te sluiten, volgens mij wordt meer naar die gebieden gekeken. Het zou mooi zijn om nog iets van dit seizoen te kunnen maken."

Schaatsen voor plezier

Marathonschaatsen zit er misschien niet in, maar recreatief mag er wel worden geschaatst in de gemeente Steenwijkerland. "Inwoners van de gemeente kunnen gewoon schaatsen, mits binnen de richtlijnen. We gaan ook maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen naar de ijsbaan komen. Ik krijg ook de kriebels, maar we moeten ons echt even inhouden."