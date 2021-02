Frustratie in Kop van Overijssel: koud genoeg voor schaatswedstrijden op natuurijs, maar het mag niet

De frustratie is nog nooit zo groot geweest. Voor het eerst in jaren bestaat de kans dat de Overijsselse Merentocht verreden kan worden. Volgens Roelof Groen, voorzitter van de organisatie, zijn de voorspellingen dusdanig dat het ijs komend weekend dik genoeg kan zijn om te starten met de voorbereidingen. Drie dagen later zou de tocht der tochten in deze provincie verreden kunnen worden. Maar, "het mag niet vanwege corona".

"Ik baal daar goed van", zegt Groen. We wisten natuurlijk al sinds november dat tochten op natuurijs niet mogen, maar nu het echt zo koud is dat het zou kunnen loopt de frustratie toch wel heel erg hoog op", zegt de ijsmeester uit Giethoorn.

"Natuurlijk hebben we nog hoop dat de tocht, met inachtneming van de maatregelen, alsnog gereden mag worden. De sleutel daarvoor ligt op dit moment bij politiek Den Haag." Op dit moment praat minister Van Ark met de KNSB over wedstrijden op natuurijs zonder publiek.

Groen Licht

"Achter de schermen zijn we er helemaal klaar voor. De draaiboeken voor de Merentocht liggen klaar. Er is overleg met de gemeente, het waterschap en de hulpdiensten, maar het groene licht daarvoor moet echt uit Den Haag komen", zegt Groen hoopvol. De gemeente Steenwijkerland heeft inmiddels een besluit genomen: er komt sowieso geen schaatswedstrijd op natuurijs in de gemeente.

Dat terwijl de provincie Overijssel een streepje voor heeft als het gaat om een NK op natuurijs. De provincie is namelijk een zogenoemde preferred parter van de KNSB, dat betekent dat voor de organisatie van een NK op natuurijs altijd het eerst naar Overijssel gekeken wordt.

Overijssel Sponsor NK marathonschaatsen

Als de omstandigheden en vooral ook de conditie van het ijs gelijk zijn, krijgt Overijssel dus de voorkeur. Maar alleen als de tocht ook daadwerkelijk door de grachten en over de meren bij Giethoorn en Wanneperveen wordt verreden. "Natuurlijk hebben we nog stille hoop dat het zover mag komen", zegt voorzitter Roelof Groen van de Overijsselse Merentocht. "Al weet ik ook wel dat de gemeente niet staat te juichen."

Hoe dan ook, de schaatskoorts laait in ieder geval alweer flink op. "Achter de schermen houden we deze week de vinger aan de pols. Als het moet, kunnen we de Overijsselse Merentocht binnen drie dagen organiseren. Aan ons zal het niet liggen", zegt Groen.

Schaatskoorts laait op

Ook het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft al maatregelen genomen. Ze heeft een aantal gemalen in de Kop van Overijssel stilgelegd. Andere gemalen draaien, waar het kan, zo beperkt mogelijk. Hiermee bevordert het waterschap de ijsgroei op sloten, kanalen en meren.

Hoewel er een paar maanden geleden duidelijk is gesteld dat er in coronatijd geen schaatstochten of wedstrijden verreden worden, is de schaatslobby alsnog flink op stoom gekomen. Met maar een doel voor ogen; als het blijft vriezen, het ijs is dik genoeg, mag het dan alsjeblieft? Volgens Roelof Groen gaat schaatsminnend Overijssel in ieder geval nog een spannende week tegemoet.